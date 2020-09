Aukrug : Pferd verteidigt seine 16-jährige Reiterin und beißt Angreifer in den Arm

Die Tat ereignete sich am Dienstag zwischen 17.30 und 18 Uhr. Die Polizei in Aukrug sucht Zeugen.

Avatar_shz von Landeszeitung

24. September 2020, 19:18 Uhr

Aukrug | Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am Dienstag, 22. September, bei Aukrug ein 16-jähriges Mädchen belästigt hat.

Die Tat ereignete sich zwischen 17.30 und 18 Uhr. Das Mädchen war mit seinem Pferd im Bereich Ehndorfer Moor unterwegs. In einem dortigen Waldstück zwischen dem Hubertushof und dem Ehndorfer Moor befindet sich ein kleiner Trampelpfad, der oft von Reitern genutzt wird. Dort traf die junge Frau auf einen Mann, der scheinbar dort Maiskolben aufhob, die er zuvor aus seiner Jackentasche verloren hatte.

Pferd verteidigt Reiterin

Nachdem der Mann zur Seite gegangen war, wollte die junge Frau an ihm im Schritttempo vorbeireiten. Als sie auf gleicher Höhe mit dem Mann war, griff dieser plötzlich nach dem Oberschenkel des Mädchens und hielt diesen fest. Trotz mehrfacher Aufforderung ließ der Mann das Mädchen nicht los, bis das Pferd der Reiterin dem Mann in den Arm biss. Der Mann schrie kurz auf vor Schmerz und ließ den Oberschenkel los, diesen Moment konnte die 16-Jährige nutzen und davonreiten.

Sehr schlank und verwahrlost

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 35 bis 45 Jahre alt, zirka 1,75 Meter groß (möglicherweise kleiner ). Er hat braun-blonde mittellange Haare, ist sehr schlank. Vermutlich hat der Mann gehumpelt, er hatte sehr auffällige Augen ( asymmetrisch / schielend / unterschiedlich groß ). Bekleidet war er mit einer kurzen gelben Jogginghose, einem dunklen T-Shirt und einer hellblaue Jacke. Der Mann machte einen sehr ungepflegten und verwahrlosten Eindruck.

Wer kennt diesen Mann ? Wem ist ein so beschriebener Mann schon einmal im Bereich Ehndorfer Moor aufgefallen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise an die Polizeistation in Aukrug unter der Rufnummer 04873-2104950 oder an jede andere Polizeidienststelle.