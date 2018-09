Rendsburg : Petra Oelker liest morgen im Museum

Die Hamburger Autorin stellt ihre Romane „Zwei Schwestern“ und „Die Brücke zwischen den Welten“ vor.

von lz

26. September 2018, 20:31 Uhr

Rendsburg | Die Hamburger Autorin Petra Oelker liest am morgigen Freitag im Eisenkunstgussmuseum, Ahlmannallee 5. Sie trägt Passagen aus ihrem Roman „Zwei Schwestern“ vor und stellt ihren neuen Titel „Die Brücke zwischen den Welten“ vor, der im Oktober erscheinen soll.

Wie Frank Zarp, Sprecher der Landesmuseen, in einer Ankündigung mitteilt, ist Petra Oelker als Autorin historischer und zeitgenössischer Romane erfolgreich. Der Titel „Zwei Schwestern“ beleuchtet das Schicksal von zwei Frauen in Hamburg während der Reformationszeit. Im Mittelpunkt des Buchs „Die Brücke zwischen den Welten“ stehen die Abenteuer eines jungen Hamburgers in Konstantinopel im frühen 20. Jahrhundert.

Das Museum richtet den Abend in Zusammenarbeit mit der Coburg’schen Buchhandlung aus. Karten kosten acht Euro, ermäßigt sechs Euro. Vorbestellung unter Tel. 0 43 31 / 4 33 70 22. Die Lesung beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr.