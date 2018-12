Rendsburg : Peter Mahlke legt Alkoholiker trocken

74-jähriger Büdelsdorfer leitet die Guttempler-Gemeinschaft „De Brüch“.

21. Dezember 2018, 16:24 Uhr

Peter Mahlke aus Büdelsdorf ist seit 1984 Mitglied der Guttempler-Gemeinschaft „De Brüch“. Als Vorsitzender leitet er sie ehrenamtlich.

Der 74-Jährige ist unermüdlich im Einsatz für suchtkranke Menschen, vorausgesetzt, sie wenden sich an ihn oder an die Guttempler. Jeden Mittwochabend trifft sich ein Gesprächskreis im Alten Rathaus in Büdelsdorf, an dem im Durchschnitt zwölf bis 14 Betroffene teilnehmen, zu einem lockeren Austausch. „Wenn jemand ein besonderes Problem hat, wird dieses natürlich vorrangig besprochen.“ Außerdem besetzt er an zwei Tagen und Nächten das „Notsuchttelefon“ der Guttempler. Hilfesuchende können sich telefonisch Rat und Hilfe holen.

Die Guttempler pflegen einen intensiven Austausch mit Krankenhäusern, Ärzten sowie Fachkliniken und legen viel Wert auf die eigene Weiterbildung. „Wir wollen auf der Höhe der Zeit bleiben.“ Die Suchtkranken, die sich an die Guttempler wenden, haben einen Altersdurchschnitt von 40 Jahren. „Unsere Gemeinschaft heißt ‚De Brüch‘, Plattdeutsch für ‚Die Brücke‘, weil wir den Betroffenen helfen wollen, den Übergang in ein abstinentes Leben zu schaffen“, erklärte Mahlke. Er konnte vielen Betroffen sowie deren Angehörigen helfen und ihnen den Weg aus dem Teufelskreis der Sucht aufzeigen. In seiner Zeit habe er 26 Leute „trocken gelegt“. Mahlke freut sich über die Erfolge seiner Hilfe. „Eine solche ehrenamtliche Tätigkeit über Jahrzehnte hinweg ist etwas ganz Besonderes“, lobte Bernd Hauschildt vom Sponsor „Edeka Hauschildt“ Mahlkes Engagement und überreichte als Anerkennung Rendsburg-Gutscheine im Wert von 100 Euro. Sabine Sahlmann vom Verein „RD-Marketing“ übergab Blumen.