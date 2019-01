„Perlenschatz“ stellt sich vor: Zuflucht für Frauen

von Helma Piper

24. Januar 2019, 11:58 Uhr

Der gemeinnützige Verein „Perlenschatz“ mit Sitz in Solms wurde 2014 gegründet und baut mit einer Stiftung bundesweit Zufluchtsstätten auf für Mädchen und Frauen, die von psychischer, körperlicher und/oder sexueller Gewalt betroffen oder von Zwangsheirat oder „Ehrenmord“ bedroht sind. Die evangelische Kirchengemeinde Kropp möchte Perlenschatz vorstellen und lädt ein zur „Frauenzeit“ am Donnerstag, 31. Januar, in das Gemeindehaus und zum Gottesdienst am Sonntag in die Kropper Dorfkirche.

„Unseren Auftrag sehen wir in erster Linie in Hilfe für muslimische Frauen“, sagt Anette Bauscher, Initiatorin und Vorsitzende von Perlenschatz. Sie kommt als Referentin nach Kropp.

35 Prozent aller Frauen in Deutschland zwischen 15 und 74 sind laut einer EU-Studie Opfer von Gewalt. Schon vor der Flüchtlingsbewegung gab es jährlich weit über 3000 junge Frauen in der Bundesrepublik, die gegen ihren Willen verheiratet wurden. Frauen aus Asien und dem Nahen Osten sind besonders von häuslicher Gewalt und Unterdrückung betroffen und benötigen einen Ort, an dem sie sicher sind und ihnen eine Lebensperspektive geboten wird, so Bauscher.

Der Verein wendet sich an Frauen aus muslimischen Kulturkreisen. Aber auch andere Flüchtlingsfrauen oder Frauen mit Migrationshintergrund gehören zur Zielgruppe. Die Initiative stellt sich mit der Betreuung individuell auf die Bedürfnisse dieser „Perlen“ ein. Der Slogan von „Perlenschatz“ lautet: „Eine echte Chance auf Integration.“

„Wir begleiten die Frauen in die Freiheit und in ein geheiltes, selbstbestimmtes Leben, damit ihre Würde wiederhergestellt wird und sie sich – zusammen mit ihren Kindern – angstfrei entfalten können“, so Anette Bauscher.

> „Frauenzeit“ am Donnerstag, 31. Januar, um 19.30 Uhr im Gemeindehaus, Hauptstraße 3a. > Gottesdienst am Sonntag, 3. Februar, um 10 Uhr, Kropper Dorfkirche. >Zur „Frauenzeit“ im Gemeindehaus bitte Anmeldung bei Karin Petersen (01517 / 2658252) oder im Gemeindebüro (04624 / 1317).