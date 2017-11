Handball-Oberliga : Peetz-Team bejubelt Sieg in letzter Minute

vergrößern 1 von 2 Foto: Rath 1 von 2

Nach drei Niederlagen in Folge hatten die Oberliga-Handballer der HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg endlich wieder Grund zum Feiern. Das hochspannende 35:34 (20:17) gegen die HSG Weddingstedt/Hennstedt/Delve bedeutete den fünften Saisonsieg.

260 Zuschauer in der Heidesandhalle sahen ein überaus interessantes Spiel, bei dem die Gastgeber in der ersten Halbzeit klar den Ton angaben und nach dem 5:1 (8.) die Partie über 10:4 (17.) bis zum 18:13 (28.) bestimmten. „Wir haben sehr diszipliniert in der Abwehr gespielt und vorne geduldig auf unsere Chance gewartet“, lobte HSG-Co-Trainer Reiner Pohl-Thur insbesondere Torwart Daniel Schäfer und Tim Dau, der sieben seiner elf Tore vor dem Seitentausch erzielte. Die Gäste aus Dithmarschen ließen sich trotz des Rückstands nicht entmutigen, kämpften unbeirrt weiter und waren mit dem Tor von Leif Friedrichs mit dem Pausenpfiff beim 17:20 wieder in Schlagdistanz. Der Westerrönfelder Drei-Tore-Vorsprung hatte bis zum 28:25 (43.) Bestand, ehe die Gäste innerhalb von drei Minuten egalisierten (28:28). „Es entwickelte sich ein Kampf auf Biegen und Brechen“, sagte Pohl-Thur. Und die Hausherren mussten um den Sieg bangen, traf Friedrichs sogar zum zwischenzeitlichen 33:32 für die Gäste (55.). Die Routiniers Dany Jüschke und Christian Cardis spielten in den letzten Minuten ihre Erfahrung aus und führten die Peetz-Mannen – auch mit ihren Toren zum 34:33 – auf die Siegerstraße. Den Dithmarscher Ausgleich des elfmaligen Torschützen Friedrichs beantwortete Niklas Ranft 49 Sekunden vor Ultimo mit dem Siegtreffer.

HSG Schülp/Westerrönfeld/RD: Schäfer, Meurer – Sawitzki (1), Lohrbach (3), Pieper (1), Jüschke (4), Petriesas (1/1), Dau (11), Seehase (1), Cardis (4), Ranft (7), Bünger (2), Walder.