Pastorin setzt ihren Dienst in Fockbek fort

von lz

04. April 2018, 16:24 Uhr

Eva Katharina Ente bleibt Pastorin der Kirchengemeinde Fockbek. Nach ihrem Vikariat in Bovenau nahm sie in der Kirchengemeinde Fockbek ihren Dienst als Pastorin zur Anstellung auf. Diese Probezeit, die die Nordkirche vorgibt, ist nun vorbei und Pastorin Ente ist die 1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde übertragen worden.

Pastorin Ente hatte den Wunsch, ihren Dienst weiterhin in Fockbek zu versehen. Auch der Kirchengemeinderat sprach sich dafür aus. Die letzte Entscheidung dafür lag jedoch bei Gothart Magaard, Bischof im Sprengel Schleswig und Holstein, da die Stelle durch bischöfliche Ernennung zu besetzen war. Magaard sprach sich für Pastorin Ente aus. Am Sonntag, 3. Juni, um 17 Uhr findet ihr Einführungsgottesdienst in der Fockbeker Pauluskirche statt.

Wie der Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde weiter mitteilt, wählte der Kirchengemeinderat außerdem einen neuen Vorsitz. Pastor Joachim Mallek ist aufgrund seiner andauernden Erkrankung vom Vorsitz zurückgetreten. Der Kirchengemeinderat wählte Pastorin Eva Katharina Ente zur neuen Vorsitzenden.