Star : Party mit Pietro Lombardi

von Frank Höfer

erstellt am 10.Jan.2018 | 16:27 Uhr

Charts-Stürmer Pietro Lombardi (Foto) kommt nach Rendsburg. Der Sänger, der mit einem öffentlichkeitswirksam ausgetragenen Rosenkrieg mit Ex-Ehefrau Sarah Schlagzeilen machte, tritt am Sonnabend, 24. Februar, im „Cheyenne Club“ an der Büsumer Straße auf. Das meldet der Tanz- und Nachtclub auf seiner Facebook-Seite. Der Vorverkauf läuft, Karten gibt es im Club selbst. Pietro Lombardi wurde 2011 als Gewinner der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt. Vergangenes Jahr landete er an der Seite von Kay One mit „Señorita“ einen Sommerhit.