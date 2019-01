Schnelle Hilfe : Owschlag: Gewerbe spendet Defibrillator

Die Gewerbetreibenden aus Owschlag haben für einen Defibrillator gespendet.

von shz.de

24. Januar 2019, 14:32 Uhr

„Das Bedienen des Defibrillators ist sehr, sehr einfach. Das Gerät spricht mit einem. Nur Herantrauen muss sich jeder selber“, schildert Ingo Hartig. Der Bauhofmitarbeiter bekam, genau wie seine Kollegen und die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Owschlag und Norby, bereits eine Einweisung, doch eigentlich ist der lebensrettende Kasten selbsterklärend. Seit kurzem hängt ein Defibrillator im Eingangsbereich der Förde Sparkasse in der Bahnhofstraße, die Wegweiser dazu wurden jetzt am Bahnhof und am Kirchenweg aufgestellt. „Nun sind wir für den Notfall gerüstet. Dass jeder Soforthilfe leisten kann, ist immens wichtig“, betonte Bürgermeister Stephan Lübbers. Der Dank des Bürgermeisters richtete sich an die Gewerbetreibenden des Ortes, die mit der Schaltung einer Annonce auf einer Werbeplattform im Schaukasten der Gemeinde den Defi finanziert haben. Stellvertretend waren Andreas Eckner (Rolladen-Sonnenschutz), Volker Damm (Autohaus Owschlag) und Dieter Stachowski (Multimedia-Vertrieb) zum Pressetermin erschienen. Alle waren sich einig, das Projekt sei sehr unterstützungswürdig. Zwei weitere Defibrillatoren an anderen Standorten seien noch für dieses Jahr geplant, so der Bürgermeister.