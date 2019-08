Fussball : Osterrönfelder TSV und TuS Jevenstedt mit Fehlstart

In der Fußball-Landesliga Schleswig kassierten den Osterrönfelder TSV und der TuS Jevenstedt zum Auftakt Niederlagen.

von shz.de

04. August 2019, 19:43 Uhr

Rendsburg | Den Start in die neue Saison der Landesliga Schleswig hatten sich die Fußballer des Osterrönfelder TSV sicherlich anders vorgestellt. Der Vorjahresfünfte unterlag auf eigenem Platz dem MTSV Hohenwestedt mit 2:4 (0:2). Auch der TuS Jevenstedt ging leer aus. Gegen den Oberliga-Absteiger TSV Lägerdorf kassierte die Elf von Trainer Patrick Nöhren ein 0:1.

Osterrönfelder TSV – MTSV Hohenwestedt 2:4 (0:2)

Nach einer schwachen Leistung mit teilweise haarsträubenden individuellen Fehlern stand es im Derby gegen einen starken MTSV Hohenwestedt nach etwas mehr als einer Stunde 0:4 aus Sicht der Osterrönfelder. Ein überragender Falko Möller sorgte für strahlende Gesichter bei den Gästen, die dem OTSV in den entscheidenden Momenten immer einen Schritt voraus waren. „Diese Laufleistung kann ich von meiner Mannschaft nicht akzeptieren. Einige Leute sind auf Sparflamme gelaufen und das kannst du dir gegen so einen Gegner nicht erlauben“, monierte OTSV-Trainer Olaf Lehmann. Seine Mannschaft erwischte dabei zunächst sogar den besseren Start und besaß durch Kevin Rathjen die erste Torchance (7.). Nach einer knappen Viertelstunde übernahm allerdings der MTSV das Kommando und profitierte dabei ein ums andere Mal von fahrlässigen Abspielfehlern im Osterrönfelder Spiel. Den ersten Aussetzer in der Defensive der Platzherren nutzte Falko Möller zum Führungstor für die Gäste (33.). Kurz vor der Pause war es erneut Möller, der in einer ähnlichen Situation eiskalt vor dem Tor blieb und zum 2:0 traf. „Die Mannschaft hat die Vorgaben super umgesetzt und vor allem die Zweikämpfe im Mittelfeld richtig angenommen. Mit Falko Möller hatten wir dann allerdings auch einen Spieler in unseren Reihen, der aus Halbchancen gleich Tore erzielen kann“, fand MTSV-Trainer Udo Kochanski viele lobende Worte. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste die bessere Mannschaft und nutzten ihre Chancen. Aus einem Einwurf für die Gastgeber und einem erneuten krassen Fehler in der Defensive erhöhte Luca Johann Ubben auf 3:0 (56.), ehe Möller mit einem Kopfball zum 4:0 seinen Dreierpack schnürte. „Wir haben teilweise gruselige Fehler gemacht. So kann man einfach nicht auftreten, wenn man etwas erreichen will. Jetzt muss ein Ruck durch die Mannschaft gehen“, fordert Lehmann von seiner Mannschaft in den kommenden Spielen ein anderes Gesicht. An der Niederlage änderten auch gute fünf Minuten zum Ende der Partie nichts, in denen der OTSV zumindest noch durch einen Doppelschlag auf 2:4 verkürzen konnte. Einziger Wermutstropfen für den ansonsten gelungenen Saisonstart der Hohenwestedter war zum Schluss noch eine Rote Karte für Tjark Sievers nach einem Foul an der Mittellinie. „Die Karte war absolut lächerlich und für mich überhaupt nicht nachvollziehbar“, ärgerte sich Kochanski über die harte Entscheidung von Schiedsrichter Jerrick Christiansen.



Osterrönfelder TSV: Dembowski – Struck, Stols, Giese, Rathjen – M. Lehmann, Landtreter, Schnepel (82. Schäfer), Bannow, Ignatans (69. Steltner) – Korkmaz (69. Czaja).

MTSV Hohenwestedt: Beckmann – Tädtke, Schnoor, Boye, C. Sievers – Landt (67. Brandt), Rathje, T. Sievers, Baufeldt (82. Barth) – Ubben (71. Falkenhagen), Möller.

Schiedsrichter: Christiansen (DGF Flensborg). – Zuschauer: 200.

Tore: 0:1, 0:2 Möller (33., 45.), 0:3 Ubben (56.), 0:4 Möller (63.), 1:4 Struck (86.), 2:4 Rathjen (89.)

Rote Karte: T. Sievers (Hohenwestedt) wegen Foulspiels (90.).





TuS Jevenstedt – TSV Lägerdorf 0:1 (0:0)

Die 350 Zuschauer auf dem Jevenstedter Sportplatz sahen intensive 95 Minuten (inklusive Nachspielzeit) mit vielen Zweikämpfen und einem glücklichen Sieger. Denn nach einem Laufduell mit Kim Bornholdt kam Lägerdorfs Yannek Kuhr in der 51. Minute im Jevenstedter Strafraum zu Fall. Aus Sicht der Gastgeber entschied der Unparteiische Jörn Göttsch zu Unrecht auf Strafstoß für die Gäste. „Der hebt doch schon vorher ab“, sagte TuS-Trainer Patrick Nöhren mit Blick auf das theatralische Niedersinken des Lägerdorfers. Unbeirrt von den sich anschließenden Diskussionen zwischen den Platzherren und Göttsch versenkte Torben Matz die Kugel vom Elfmeterpunkt im Jevenstedter Tor. Nöhren: „Wenn er den schon pfeift, dann muss er auf der anderen Seite aber auch einen Elfmeter für uns geben.“ Der Jevenstedter Coach spielte damit auf zwei strittige Szenen im Gäste-Strafraum an, bei denen Henning Knuth (66.) und Timo Klug (90.+3) Gegnerkontakt hatten und anschließend ebenfalls auf dem Rasen lagen. „Vor allem bei Timo hat man die Berührung klar gehört.“ Nöhren war aber weit davon entfernt, die Schuld für die Niederlage beim Schiedsrichter zu suchen. „Wir haben leider nur bis zum Strafraum gut gespielt. Vor dem Tor waren wir einfach nicht gallig genug. Die Möglichkeiten waren ja da.“ Die größte Chance, den Jevenstedtern das verdiente Unentschieden zu retten, vergaben Robin Grell und Fabian-Malte Möller innerhalb von Sekunden, als sie frei vor dem Lägerdorfer Tor den Ball nicht über die Linie brachten, weil Edwart Jauk für seinen bereits geschlagenen Keeper Matteo Chionidis in höchster Not klärte (77.). „Wenn du gegen so einen starken Gegner wie Lägerdorf etwas mitnehmen willst, musst du solche Chancen nutzen“, haderte Nöhren mit der Abschlussschwäche seines Teams.

TuS Jevenstedt: Tischer – Gersteuer, Lühder, Bornholdt, Richter (37. Möller) – Klug, Hüttmann – Szalies, Knuth (82. Krause), Ja. Kaak – Hehnke (71. Grell).

Schiedsrichter: Göttsch (TSV Lütjenburg).

Zuschauer: 350.

Tore: 0:1 Matz (51., FE).