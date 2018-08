Fussball : Osterrönfelder Traumtore

In der Fußball-Landesliga Schleswig feierte der Osterrönfelder TSV einen 2:0-Sieg beim Eckernförder SV. Auch der TuS Jevenstedt siegte. 1:0 hieß es für den Aufsteiger beim TSV Rantrum.

von shz.de

19. August 2018, 19:59 Uhr

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge musste Aufsteiger MTSV Hohenwestedt am 4. Spieltag der Landesliga Schleswig einen Dämpfer hinnehmen. Das Team von Trainer Udo Kochanski kassierte beim Oberliga-Absteiger TSV Friedrichsberg-Busdorf eine 0:4-Niederlage. Derweil feierten der Osterrönfelder TSV und der TuS Jevenstedt Siege. Der OTSV gewann beim Kreisrivalen Eckernförder SV mit 2:0, Jevenstedt beim bisherigen Tabellenzweiten TSV Rantrum mit 1:0.

TSV Friedrichsberg-B. – MTSV Hohenwestedt 4:0 (2:0)

Mit einer auch in der Höhe völlig verdienten Niederlage kehrte der MTSV Hohenwestedt von seinem Auswärtsspiel beim letztjährigen Oberligisten zurück. Der Gastgeber, der bisher noch gar nicht aus den Startlöchern kam, war den Gästen in allen Belangen überlegen und kam folgerichtig in regelmäßigen Abständen zu Torerfolgen. „Wir waren heute einfach nicht gut genug, das muss man dann auch mal so klar anerkennen. Unser Spiel war ohne Ideen und Struktur, und wenn wir mal in Ballbesitz waren, wurde der Angriff auch noch durch ein schwaches Passspiel wieder zerstört“, redete MTSV-Sprecher Thomas Ohrt auch gar nicht lange um den heißen Brei herum und attestierte den Gastgebern eine sehr gute Leistung. „Man merkte von Beginn an, dass Friedrichsberg sich etwas vorgenommen hatte und den schwachen Saisonstart vergessen lassen wollte“, sagte Ohrt: „Friedrichsberg hatte heute alles das, was wir nicht hatten – hoher läuferischer Aufwand, gutes Zweikampfverhalten, viel Bewegung in der Offensive. Wenn die Basics stimmen, wird es für den Gegner immer schwer. Mund abputzen, nächste Woche geht es weiter.“ Der Gast aus Hohenwestedt machte es den hochmotivierten „Männern vom Öhr“ bei den Gegentreffern viel zu leicht und kassierte drei Tore nach einfachen Ballverlusten im Mittelfeld. Die Hausherren konterten dann gefällig. Der vierte Treffer resultierte aus einem Foulelfmeter.

MTSV Hohenwestedt: Blaas – Schnoor, Pinkert, Zauter, (64.Matthis), Breiholz (75. Clas Sievers) – Scherbarth, Cordes (75. Fatah), Landt, Tjark Sievers - Rathje, Kochanski.

Schiedsrichter: Ibrahimi (VfR Eckernförde) – Zuschauer: 155.

Tore: 1:0 Callsen (24. FE), 2:0 Schubert (42.), 3:0 Henningsen (67.), 4:0 Nielsen (85.).

Eckernförder SV – Osterrönfelder TSV 0:2 (0:0)

Mit Florian Kuklinski und Tim Schikorr waren die wohl torgefährlichsten Spieler beider Mannschaft beim Kreisderby nur als Zuschauer anwesend. Ob es mit ihnen mehr Torraumszenen gegeben hätte? Dem Gast aus Osterrönfeld wird es egal sein, dass es nur wenige Chancen im gesamten Spiel gab, denn sie nutzten immerhin zwei zu einem Sieg. Beide Teams konzentrierten sich von Beginn an auf die eigene Defensive und vermieden das große Risiko. Ein Schuss von Osterrönfelds Jean-Philipp Wagner (10.), den ESV-Keeper Marcel Weynell reaktionsschnell abwehrte, war noch die beste Möglichkeit bis in die Schlussphase hinein. Ein typisches 0:0-Spiel bog auf die Zielgerade ein, ehe sich Max Lehmann acht Minuten vor dem Ende einen Traumschuss zur Führung gönnte. Aus 25 Metern traf er den Ball perfekt. Der ESV rannte nun an, doch ein weiteres Traumtor entschied die Partie endgültig. Visvaldis Ignatans sah, dass Weynell weit vor seinem Tor stand und drosch das Leder aus der eigenen Hälfte im hohen Bogen über den halben Platz in die Maschen. „Wir haben zwei Traumtore geschossen und fast nichts zugelassen. Ich bin natürlich sehr zufrieden“, freute sich OTSV-Coach Olaf Lehmann über den Sieg. Beim ESV fehlt es ganz offensichtlich an der nötigen Torgefahr. Trainer Maik Haberlag sagte: „Im letzten Drittel kommt von uns zu wenig. Wir müssen mehr Laufwege in die Tiefe anbieten. Das war zu wenig heute.“

Osterrönfelder TSV: Dembowski – A. Müller, Giese, Sopha, Cavdar – S. Müller, Lehmann – Struck (42. Dogan), Ignatans (90. Stols), Wagner – Korkmaz (70. Mosebach).

Schiedsrichter: Stach (FC Tarp-Oeversee).

Zuschauer: 150.

Tore: 0:1 Lehmann (82.), 0:2 Ignatans (87.).

TSV Rantrum – TuS Jevenstedt 0:1 (0:0)

358 Minuten blieben die Gastgeber in dieser Saison ohne Gegentreffer – ehe Jevenstedts Lucas Seefeldt gestern Nachmittag in der 89. Minute den Rantrumer Defensivriegel knackte und seinem Team mit dem Tor des Tages den zweiten Saisonsieg bescherte. Der 21-Jährige hatte erst in der 71. Minute für Jannik Kaak den Platz betreten. Mit einem fulminanten Schuss von der Strafraumgrenze ließ Seefeldt Rantrums Keeper Oke Flatterich keine Chance und sorgte für strahlende Gesichter im Gäste-Lager. „Dafür habe ich ihn schließlich ja auch eingewechselt“, schmunzelte TuS-Coach Michael Rohwedder, der von einem „nicht unverdienten Sieg“ für sein Team sprach. Allerdings stand den Jevenstedtern in der 80. Minute auch das Glück zur Seite, als Rantrums Marvin Theede nur den Innenpfosten traf. „Unterm Strich waren wir aber die etwas bessere von zwei guten Mannschaften“, so Rohwedder. Vor allem vor der Pause überzeugten die Gäste mit klugem Spielaufbau, schönen Kombinationen und kamen zu mehreren guten Möglichkeiten, aus denen aber nichts Zählbares hervorging. Weder Sebastian Hehnke noch Johannes Kaak oder Mirko Mrosek trafen. In der zweiten Halbzeit wich die Spielkultur zusehends dem Kampf. „Aber den haben wir sehr gut angenommen“, so Rohwedder, der nach sieben Punkten aus vier Spielen in der neuen Klasse ein zufriedenes Zwischenfazit zieht. „Es macht Spaß, in der Landesliga zu spielen. Wir haben gezeigt, dass wir in dieser Klasse mithalten können. Erst ein Sieg in Gettorf, nun in Rantrum – das schafft auch nicht jeder.“



TuS Jevenstedt: Johannsen – Ja. Kaak (71. Seefeldt), Ruge, Lühder, Hüttmann (46. Szalies) – Klug, Jo. Kaak, Gersteuer (65. Neben), Richter – Hehnke, Mi. Mrosek.

Schiedsrichter: Asmussen (TSV Altenholz).

Zuschauer: 250.

Tore: 0:1 Seefeldt (89.).