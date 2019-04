Fussball-Landesliga Schleswig : Osterrönfeld hält auch Tabellenzweiten aus Satrup in Schach

In der Fußball-Landesliga trotzt der Osterrönfelder TSV dem Tabellenzweiten TSV Nordmark Satrup ein 1:1 ab.

von mey

14. April 2019, 19:43 Uhr

Rendsburg | Der Büdelsdorfer TSV hat ein Lebenszeichen gesendet. Mit dem 2:1-Überraschungssieg beim FC Reher/Puls haben die Blauen den Abstiegsrang verlassen, den jetzt der MTSV Hohenwestedt nach dem 1:3 in Rantrum inne hat. Der Osterrönfelder TSV trotzte dem Tabellenzweiten TSV Nordmark Satrup ein 1:1 ab. Die Gunst der Stunde konnte der TuS Jevenstedt beim 1:2 gegen den BSC Brunsbüttel nicht nutzen und verlor Spiel 1 nach Bekanntgabe, dass sich die Wege zwischen dem TuS und Erfolgstrainer Michael Rohwedder nach der Saison trennen.

Osterrönfelder TSV – TSV Nordmark Satrup 1:1 (1:0)

In den ersten 45 Minuten hatten beide Defensiven das Sagen, so dass es torlos in die Kabine ging. Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie Fahrt auf. Dominik Sopha hielt nach einem Eckstoß den Fuß hin – 1:0 (46.). Fortan übernahmen die Gäste das Kommando. Immer wieder war es Satrups torgefährlicher Stürmer Ken Dikun, der sich ein Privatduell mit OTSV-Schlussmann Anton Dembowski lieferte. „Da sind wir in einigen Situationen nicht bissig genug und stehen auch zu weit weg. Wir haben auch zu oft versucht, spielerische Lösungen zu finden, anstatt den Ball einfach mal rigoros aus der Gefahrenzone zu klären“, kritisierte OTSV-Trainer Olaf Lehmann.

Mit frühem Pressing erzwang Satrup gefährliche OTSV-Ballverluste. Trotzdem hätte der Hausherr das 2:0 erzielen müssen, doch innerhalb von nur 60 Sekunden wurden gleich drei Großchancen versiebt (70.). Die Satruper bestraften den Chancenwucher nur fünf Minuten später eiskalt mit dem Ausgleich durch den eingewechselten Hendrik Böhm. „Zum Schluss hatten wir etwas Glück, dass Satrup das Spiel nicht ganz gedreht hat. Wir haben gegen einen starken Gegner einen weiteren wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren“, resümierte Lehmann.

Osterrönfelder TSV: Dembowski – Dogan, Sopha, A. Müller, Stols – M. Lehmann, S. Müller (89. Brocks), Lehmann, Schnepel, Ignatans (71. Doose), Knuth (82. Giese) – Korkmaz.

Schiedsrichter: Andreas Rabe (SVG Pönitz) – Zuschauer: 130.

Tore: 1:0 Sopha (46.), 1:1 Böhm (76.).

FC Reher/Puls – Büdelsdorfer TSV 1:2 (1:1)

„Ein absolut verdienter Sieg, denn die Jungs haben von Beginn an das Heft in die Hand genommen“, freute sich Obmann Rolf Bannas. Ein zögerliches Abwehrverhalten führte erst zum Rückstand durch Thies Göttsche (15.). Doch der BTSV antwortete schnell. Lasse Tischer war zur Stelle, nachdem Marvin Jessen eine starke Balleroberung gelang. In Durchgang 2 sorgte Jessen per Pfostenschuss für das erste Ausrufezeichen. Die Heimelf versuchte es mit langen Bällen, die zumeist eine sichere Beute für BTSV-Keeper Christian Wulff wurden. „Trotz Feldvorteile und numerischer Überzahl wäre ich gegen Ende der zweiten Halbzeit mit einem Remis einverstanden gewesen“, sagte Bannas. Doch ein Befreiungsschlag von Knutzen köpfte Tim Münz zum umjubelten 2:1 ein.

BTSV: Wulff – Schröder, Ermeling, M. Hardt, Müller – Jeß (73. R. Hardt), Roller, Tischer (68. Münz), Jessen, Milanovic – Knutzen.

Schiedsrichter: Fischer (Kaltenkirchener TS) – Zuschauer: 100.

Tore: 1:0 Göttsche (15.), 1:1 Tischer (30.), 1:2 Münz (87.).

Gelb-Rote Karte: Rösch (77., wdh. Foulspiel, FC).

TSV Rantrum – MTSV Hohenwestedt 3:1 (0:1)

„Wir müssen ganz schnell die Kurve kriegen, sonst wird es ganz schwer, die Klasse zu halten“ sagte MTSV-Sprecher Thomas Ohrt enttäuscht. Zunächst sah es gut aus für die Gäste, nachdem Matthias Landt einen an Henning Gieseler verwirkten Foulelfmeter zum 1:0 (22.) nutzte. „In der zweiten Halbzeit sind wir quasi eingebrochen. Da passte vorne und hinten gar nichts mehr“, sagte Ohrt: „Der Sieg für Rantrum geht vollauf in Ordnung. Das war ein Sieg des Willens, die haben alles reingeworfen.“ Nach dem Ausgleich von Ron Reichardt brachen bei den Gästen alle Dämme. Jakob Spreckelsen und Damian Krause entschieden die Partie.



MTSV Hohenwestedt: Hann – Schnoor, H. Gieseler, Leskien, Boye (81. Barth) – Landt, T. Sievers, C. Sievers, Rathje – Kochanski, Fatah (79. Zauter).

Schiedsrichter: Colmorgen (Groß Grönau) – Zuschauer: 250.

Tore: 0:1 Landt (22., FE), 1:1 Reichardt (52.), 2:1 Spreckelsen (75.), 3:1 Krause (83.).



TuS Jevenstedt – BSC Brunsbüttel 1:2 (0:1)

Der mögliche Sprung auf Rang 2 misslang. Stattdessen kassierte der TuS die vierte Heimniederlage. Während Mirko Mrosek den Pfosten traf (9.), nutzte Gillian Jebens die erste Gästechance zur Führung (26.). Zu Beginn des zweiten Durchgangs hatten die Jevenstedter Pech. Erst wurde ein Foul im Strafraum an Mirko Mrosek nicht geahndet, dann scheiterte die agile Offensivkraft zweimal haarscharf (51., 56.). „Uns ist dann zu wenig eingefallen. Brunsbüttel war gut strukturiert, hat diszipliniert verteidigt und einen guten Ball gespielt“, sagte TuS-Coach Michael Rohwedder. Während der BSC einige Konterchancen ausließ, traf Jonas Richter unglücklich ins eigene Tor – 0:2 (80.). Timo Klug verkürzte nur noch per Kopf (90.).

TuS Jevenstedt: Tischer – Ma. Mrosek, Lehmann, Schlueter (80. Ruge), Hüttmann – Klug, Gersteuer – Jo. Kaak, Szalies (46. Richter), Ja. Kaak (68. Pukallus) – Mi. Mrosek.

Schiedsrichter: A. Hahn (SC Kellenhusen).

Zuschauer: 195.

Tore: 0:1 Jebens (26.), 0:2 Richter (80., Eigentor), 1:2 Klug (90.).