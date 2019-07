Rendsburg : Ortsverband der Arbeiterwohlfahrt feiert Jubliäum des Dachverbands

Awo Deutschland besteht seit 100 Jahren. Rendsburger Gruppe erreicht dieses hohe Alter erst 2023.

10. Juli 2019, 20:19 Uhr

Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Deutschland feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Das Jubiläum wurde auch in Rendsburg in der Awo-Begegnungsstätte an der Grünen Straße begangen. In der Einrichtung richtet der Ortsverein jeden Donnerstag ein Treffen für ältere Menschen aus. Die Besucher klönen dort gern bei Kaffee und Kuchen und widmen sich Gesellschaftsspielen.

„Unser Ortsverein wird zwar erst 2023 100 Jahre alt, aber wir feiern mit“, erklärte die Awo-Ortsvorsitzende Karin Hering. Bürgermeister Pierre Gilgenast überbrachte die Glückwünsche der Stadt. „Das Leitbild der Awo wird durch Toleranz, Gerechtigkeit und Freiheit bestimmt“, machte Gilgenast deutlich. Ob in der Seniorenarbeit oder in der Kinderbetreuung, bei der Awo stehe der Mensch im Mittelpunkt. Der Bürgermeister wünschte dem Ortsverein weiteren Zulauf. „Mögen die Menschen den Wert ihrer Arbeit erkennen und sich engagieren.“ Der Shantychor der Marinekameradschaft Rendsburg umrahmte die Feier musikalisch.