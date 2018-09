Umgehungsstraße in Fockbek : Ortsspange: Spatenstich noch 2018

Jetzt wollen alle Eigentümer verkaufen.

Grünes Licht für den Bau der Ortskernumgehungsstraße II. Bürgermeister Holger Diehr sagte in der Gemeindevertretersitzung am Mittwoch: „Wir werden noch in diesem Jahr einen echten Spatenstich haben.“

Wie berichtet, plant die Gemeinde die Ortsspange seit mindestens 20 Jahren. Sie soll den Verkehr aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen westlich um Fockbek herumführen. Der nordwestliche Abschnitt wurde 1998 gebaut. Seit einigen Tagen markieren Holzpflöcke den Verlauf der südwestlichen Trasse zwischen den Bundesstraßen 202 und 203.

Der Gemeinde fehlten zuletzt noch drei Grundstücke. Die Eigentümer Hans-Peter Benn, Klaus Eggers und dessen Schwager wollten lange nicht verkaufen. Inzwischen stimmten sie schriftlich einer sogenannten Besitzeinweisung zu. Dieses rechtliche Mittel wird im Zuge von Enteignungsverfahren eingesetzt. Die Gemeinde wird damit Besitzerin der Flächen, auch wenn der Kauf noch nicht besiegelt ist. „Das Baurecht ist erledigt“, sagt Diehr. Nur die vertragliche Abwicklung fehle noch. Die Kaufsumme stehe aber fest. Die Verträge seien vorbereitet.

Von einer Enteignung spricht Diehr nicht. Die Enteignungsbehörde habe nur vermittelt. Ergebnisse: Die Gemeinde bewegte sich beim Preis „in Nuancen“. Eggers erhält eine Lärmschutzwand. Benn wurden mehr Grabenzäune und Wandertunnel für Amphibien zugesagt.

Eggers sieht es anders: „Die Gemeinde ist mit der Enteignung nicht durchgekommen.“ Er will verkaufen, hat aber noch nicht unterschrieben. Grund: Die OKU II wird von seinem Hof etwa 2,4 Hektar seines Landes abtrennen, mit dem er dann nichts mehr anfangen kann. Er will es mitverkaufen. Seine Nachbarn hätten pro Quadratmeter fünf Euro erhalten. Benn war am Donnerstag nicht erreichbar.

Das Rendsburger Planungsbüro BCS bereitet die Ausschreibung für den Grünschnitt und den Straßenbau vor. Ab Ende Oktober sollen die Knicks auf der Trasse gerodet werden. Diehr hofft, dass die Bagger noch 2018 anrollen. Er rechnet mit einer Bauzeit von zwölf bis 15 Monaten und Kosten von mehr als fünf Millionen Euro. Das Land übernimmt 70 Prozent. Staatssekretär Thilo Rohlfs aus dem Wirtschaftsministerium sagte Diehr die Förderung am Freitag telefonisch zu. Sobald die schriftliche Bestätigung vorliegt, können die 13 Gemeinden der „Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg“ über einen Zuschuss von bis zu 300 00 Euro abstimmen.