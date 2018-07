von Helma Piper

23. Juli 2018, 11:34 Uhr

„Unterhaltsame Orgelmusik im Stil der Romantik“ wird m Freitag, 3. August, um 19 Uhr, in der Marienkirche in Hohn erklingen. Hans Uwe Hielscher spielt an der historischen Marcussen-Orgel.

Hielscher ist ein international bekannter Organist, der sich nicht nur durch Konzertreisen durch ganz Europa, die USA, Neuseeland, Australien und Fernost einen Namen gemacht hat, sondern auch durch eine Vielzahl von Eigenkompositionen und Bearbeitungen für Orgel. Insgesamt gab Hielscher bereits über 3500 Solokonzerte auf 62 Tourneen. Bekannt wurde er nicht nur als Kenner der französischen Orgelmusik, sondern auch durch die besondere Kunst der Registrierung und durch die immer ungewöhnliche Zusammenstellung seiner Konzertprogramme, die den Zuhörern das königliche Instrument auf lustvolle Weise nahe bringen sollen.