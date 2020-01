Operationen mit geprüfter Qualität

Gelenkzentrum Eckernförde lässt sich seit 2015 aufwändig zertifizieren

16. Januar 2020, 15:04 Uhr

Eckernförde | Die Gelenke im menschlichen Körper haben mit der Evolution nicht gänzlich Schritt halten können. Während die Lebenserwartung in Deutschland auf durchschnittlich über 80 Jahre gestiegen ist, verschleißen die Gelenke deutlich früher. Ab dem fünften Lebensjahrzehnt nehmen die Beschwerden zu. Wenn diese so groß werden, dass sie die Lebensqualität verringern, sollte man Fachleute zu Rate ziehen. Das Gelenkzentrum der Imland-Klinik Eckernförde hat sich darauf spezialisiert, künstliche Knie- und Hüftgelenke einzusetzen – und hat dabei nach den Worten von Chefarzt Dr. Steffen Oehme den Anspruch, den Patienten höchste medizinische Qualität zu bieten.

Und dafür lässt sich das Gelenkzentrum seit 2015 regelmäßig von externen Spezialisten durchleuchten. Die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und orthopädische Chirurgie hat dafür die Initiative EndoCert ins Leben gerufen. „Die Teilnahme an dem Verfahren ist für uns mit großem Aufwand verbunden“, sagt Chefarzt Oehme. Für ihn und sein Team hat es sich gelohnt: Von den 1200 Kliniken in Deutschland, die sich mit Gelenkersatz befassen, ließen sich 158 erfolgreich als „Endoprothetik-Zentrum der Maximalversorgung“ prüfen. In Schleswig-Holstein gibt es drei: die Imland-Klinik Eckernförde, die Lubinus-Klinik in Kiel und die Schön-Klinik in Neustadt.

Eine lückenlose Dokumentation aller Behandlungsschritte ist die Grundlage, um bei den Prüfern einen guten Eindruck zu machen. Die Spezialisten lassen sich alles zeigen: Wurde vor jedem Eingriff eine OP-Planung erstellt? Sind die vorgeschriebenen Röntgenaufnahmen gemacht worden? Steht für den Notfall innerhalb von 30 Minuten ein Gefäßchirurg zur Verfügung? Kann nicht jede Frage bejaht werden, muss man jeden abweichenden Einzelfall begründen.

Akribisch achten die Mitarbeiter des Gelenkzentrums darauf, die Hygienevorschriften einzuhalten. „Bundesweit würde man als auffällig gelten, wenn bei mehr als 3,5 Prozent der Operationen Infektionen auftreten“, sagt Oehme. Bei Imland ist der Wert ebenfalls auffällig, allerdings im positiven Sinne. „Mit einem Wert von lediglich 0,7 Prozent dürften wir bundesweit zu den Besten gehören“, sagt der Chefarzt. Auch hier ist der Aufwand groß. Die Patienten bekommen bei der Aufnahme eine Duschlösung, um die Haut zu desinfizieren, vor der OP wird der betreffende Hautbereich mindestens dreimal abgewaschen, die Lagerung des Patienten auf dem OP-Tisch ist exakt definiert, ebenso die Handhabung der sterilen Abdeckung. Oehme: „Für alles müssen wir geradestehen.“

Das wichtigste Kriterium aber ist die Erfahrung. Um zertifiziert zu werden, muss jeder einzelne Operateur nachweisen, dass er mindestens 50 Eingriffe im Jahr vornimmt. Im Gelenkzentrum gibt es fünf endoprothetisch spezialisierte Chirurgen. Die Bandbreite reicht bei ihnen von 80 bis zu 430 Eingriffen. Insgesamt operieren die Ärzte jährlich 1300 Patienten. Während und nach der OP wird geprüft, ob das Gelenk korrekt implantiert wurde – oder ob möglicherweise nachgebessert werden muss. Dr. Steffen Oehme verspricht: „Ich kann garantieren, dass kein Patient unser Haus mit einer fehlerhaften Prothese verlässt.“