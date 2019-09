Nindorf : Oktoberfest auf dem Kyffhäuserplatz - über 2000 Besucher feiern bei Grillhaxn, Bier und Blasmusik

Für Stimmung sorgten die Obermindeltaler Musikanten, die extra aus dem Allgäu angereist waren.

Avatar_shz von shz.de

22. September 2019, 14:49 Uhr

Der bayerische Präsentiermarsch erklang am Sonntag um Punkt 12 Uhr im Festzelt auf dem Kyffhäuserplatz in Nindorf. 800 Kilometer nördlich von München wurde ein Oktoberfest mit allem Drum und Dran gefeiert: mit einer 40-köpfigen Musikkapelle aus dem Allgäu, mit Schuhplattler, Holzhackerbuam, jeder Menge Bier, Grillhaxen, Hendln, Leberkäs – und mit knapp über 2000 Besuchern, von denen sich die allermeisten in bayerischer Tracht ins Festgetümmel stürzten.

„Wir haben eine große Tour hinter uns: vom Allgäu in den Norden“, bemerkte der musikalische Leiter der Obermindeltaler Musikanten, Robert Bräckle, als er sich am Sonntagmittag an die Oktoberfest-Gäste im Festzelt auf dem Kyffhäuserplatz wandte: „Und in ein paar Stunden treten wir die gleiche Tour zurück an.“ Bräckle und seine 41 Mitstreiter hatten zu diesem Zeitpunkt gerade die Hälfte ihres zweistündigen Auftritts beim Frühschoppen absolviert, der den Abschluss des Nindorfer Oktoberfests bildete. Am Vorabend hatten die Obermindeltaler Musikanten an gleicher Stelle insgesamt viereinhalb Stunden gespielt: von 20 bis 21.30 Uhr sowie von 22 bis 1 Uhr.

Am vergangenen Freitag um 23 Uhr traten die Orchestermusiker aus dem 380-Einwohner-Dorf Willofs im Allgäu ihre Bustour Richtung Mittelholstein an, am Sonnabend um 10 Uhr trafen sie in Nindorf ein, am Sonntag um 15.30 Uhr verabschiedeten sie sich, und nachts um 2 Uhr waren sie wieder zu Hause. Strapazen, die das Orchester nun schon zum siebten Mal auf sich nahm. Auf Initiative von Nindorfs Ex-Kyffhäuserchef Johann Gerdt, der seinen Urlaub gern im Allgäu verbringt, kamen die Obermindeltaler Musikanten 1996 zum ersten Mal in den hohen Norden, um beim Waldfest in Nindorf aufzutreten, 2003 bereicherten sie mit ihrer Musik die 100-Jahr-Feier der Kyffhäuserkameradschaft Nindorf, und 2010, 2012, 2015 und 2017 waren sie die Hauptattraktion des Nindorfer Oktoberfests.

„So eine Veranstaltung steht und fällt mit der Musik“, weiß Jörn Wieben vom Oktoberfest-Organisationsteam und lobt den Einsatz der Stimmungsgaranten aus Willofs: „Das war unglaublich, wie das hier gestern Abend abgegangen ist.“ Ebenso lobenswert sei auch der Einsatz der Nindorfer Bevölkerung bei der Festvorbereitung: „Wir hatten hier beim Zeltaufbau 70 Helfer aus dem Dorf – das zeugt von einem Zusammenhalt in der Gemeinde, auf den wir echt stolz sein können.“



Auch beim Frühschoppen am Sonntag zogen die Obermindeltaler Musikanten alle Register ihres Könnens. Die Allgäuer boten Alphörner, Schuhplattler und Holzhackerbuam auf und eroberten das Publikum vollends, als sie am Sonntag um 12.15 Uhr als Hommage an ihre Gastgeber den hierzulande beliebtesten Marsch zum Besten gaben: „Gruß an Kiel“.