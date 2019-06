Rubrik: Guten Morgen : Ohren-Attacke vom Fahrrad aus

Klug ist, wer stets Gehörschutz mit sich trägt.

von Frank Höfer

24. Juni 2019, 06:00 Uhr

Aus tiefstem Herzen ist der Rendsburger Rock ’n’ Roller. Wenn seine Süße mal nicht zu Hause ist, reißt er seine alte Stereoanlage auf und rockt zu den Rolling Stones, Deep Purple oder Bruce Springsteen so richtig ab. Zu Hause wohlgemerkt. Am Sonntag wurde er beinahe zu Tode erschreckt, als er am Paradeplatz aus dem Auto stieg. Plötzlich wummerten Bässe hinter ihm – in einer Lautstärke, die ihn an ein Livekonzert im Hamburger Volkspark erinnerte. Der Verursacher allerdings saß auf einem Fahrrad und hatte eine Bluetooth-Box an den Lenker geklemmt. Klein, aber oho. Und irgendwie rücksichtslos, fand der Rendsburger.