Waldkindergarten : „Ohne eine Hütte können wir nicht in den Winter gehen“

erstellt am 21.Sep.2017 | 14:08 Uhr

Noch vor wenigen Monaten sah es so aus, als würden die Jungen und Mädchen des Waldkindergartens „Die Tummetotts“ zumindest einen Bauwagen als Unterstand bekommen. Nachdem Anfang des Jahres ein Bauvorantrag für eine Hütte vor der unteren Bauaufsichtsbehörde abgelehnt wurde, war die Stadt Rendsburg zur Hilfe gekommen und hatte sich bereit erklärt, den Großteil der Kosten für die Ersatzlösung zu tragen. „Außerdem hat Bürgermeister Pierre Gilgenast versucht, in Kiel dafür zu werben, dass wir einen Bauwagen aufstellen dürfen“, erinnert sich Martin Richter-Sojka, Vorstand des Trägervereins „Kind und Demokratie“.

Alles, was die Behörden dem Kindergarten auf dem Waldgelände gegenüber vom Nordkolleg jedoch genehmigten, war eine „maximal sechs Quadratmeter große Hütte, in der sich keine Kinder aufhalten, sondern lediglich Spaten und ähnliches aufbewahrt werden dürfen“, sagt Richter-Sojka. Den Kindern fehlt damit weiterhin eine Unterkunft, in die sie sich bei schlechtem Wetter, zum Essen oder zum Erholen zurückziehen können. Dieser Zustand ist eine große Belastung für den Alltag bei den Tummetotts: „Ohne eine überdachte Basis ist es sehr schwer; zum Beispiel, wenn es darum geht, ein Kind zu wickeln“, sagt Kindergarten-Leiterin Lena Richter. Für die „Psyche der Kinder“ sei es zudem wichtig, einen zentralen Ort zu haben, der immer Sicherheit bietet.

Seit Eröffnung des Kindergartens im vergangenen November bemühen die Verantwortlichen sich um eine entsprechende Genehmigung – bislang vergebens. Das Problem sei, „dass es sich um einen Bereich handelt, für den es keinen Bebauungsplan gibt“, erklärt Richter-Sojka.

Anlass zur Hoffnung gibt nun ein Entwurf der Landesregierung zur Änderung des Waldgesetzes. Mit dieser soll die Erziehung und Bildung von Kindern explizit als Zweckbestimmung in das Gesetz aufgenommen werden. „Sobald diese Novellierung verabschiedet ist, können wir bauen, ohne ein Bebauungsplanverfahren anstoßen zu müssen“, erklärt Richter-Sojka.

Doch damit ist das Problem der Tummetotts längst nicht gelöst: Der Winter ist bereits in Sicht, während über die Waldgesetz-Änderung nicht vor Anfang des kommenden Jahres abgestimmt wird. „Ohne eine Hütte können wir nicht in den Winter gehen. Man kann es keinem Kind zumuten, bei fünf Grad minus ohne Unterstellmöglichkeit im Wald zu sein“, sagt der 39-Jährige. Deshalb will er noch in dieser Woche an die Landesregierung herantreten, um eine „Interimslösung“ zu erwirken. Geht es nach Richter-Sojka, würde diese in einer Duldung der Hütte bestehen – „so lange, bis die Neuregelung beschlossen wird und die Hütte dann auch mit dem Gesetz vereinbar ist.“

Trotz des bisherigen „Hickhacks“ ist Richter-Sojka optimistisch, dass es endlich klappt mit der Genehmigung: „Die neue Regierung hat sich im Wahlkampf für Waldkindergärten stark gemacht. Wir vertrauen darauf.“ Unterstützung können die Tummetotts auch dieses Mal von der Stadt Rendsburg erwarten: „Die Gespräche mit der Regierung in Kiel würden wir unterstützend begleiten“, versicherte Bürgermeister Gilgenast.