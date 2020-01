Offene Türen in Louisenlund

Avatar_shz von shz.de

23. Januar 2020, 15:46 Uhr

Güby | Zum Tag der offenen Tür in Louisenlund wird am Sonnabend, 25. Januar, eingeladen. Das Ganztagsgymnasium, Internat, die IB World School und die Grundschule Louisenlund erwarten von 14 bis 17 Uhr die Besucher. Dabei werden Lehrkräfte, Mentoren und Hauseltern über die Bildungsangebote und die Pädagogik Louisenlunds, über Fördermöglichkeiten sowie das außerunterrichtliche Angebot informieren. Schüler geben Einblicke in das Internatsleben und zeigen Unterkünfte und Klassenräume. Auch die Kaffeerösterei und das Tiergehege werden zu besichtigen sein.