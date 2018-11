von Helma Piper

22. November 2018, 09:57 Uhr

„Dat Glimmoorhuus“ in Hohn, Julianenebene, lädt am Sonnabend, 24. November, von 11 bis 17 Uhr, zu einem Tag der offenen Tür ein. Unter anderem gibt es weihnachtliche Dinge wie Türkränze, Engel aus Holz und selbst gestrickte Strümpfe zu kaufen. Angefertigt wurden alle Angebote von acht Frauen, die sich einmal in der Woche zum Basteln und Gestalten treffen.