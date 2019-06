Schülldorf : Ölsardinen auf der Autobahn verursachen neunstündige Sperrung

Am Freitagabend musste die A7 wegen starker Verschmutzung am Autobahnkreuz Rendsburg gesperrt werden.

von shz.de

08. Juni 2019, 17:21 Uhr

Schülldorf | Am Autobahnkreuz Rendsburg hatte am Freitag ein unbekanntes Fahrzeug eingelegten Fisch verloren. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Norden war über eine Länge von etwa 30 Metern verschmutzt. Da der Fisch in Öl eingelegt war, dauerte die Reinigung der rutschigen Fahrbahn einige Stunden.

Insgesamt war die Autobahn über neun Stunden zeitweise voll gesperrt und konnte gegen 3.30 Uhr wieder freigegeben werden. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, meldet sich bitte beider Polizei Neumünster unter 04321-9450.

