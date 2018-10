Obst-Spenden für die Tafel

von Helma Piper

04. Oktober 2018, 13:04 Uhr

Obst und Gemüse sollen die Besucher mitbringen, die morgen das Erntedankfest besuchen, das vom Schleswig-Holsteinischen Heimatbund, Ortsverein Nübbel, ausgerichtet wird. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr mit einem Gottesdienst in der Petruskirche und der Übergabe der Erntekrone. Das Obst und Gemüse der Besucher wird im Anschluss an die Rendsburger Tafel gespendet. Ab 12 Uhr wird für das leibliche Wohl an den Ständen der Vereine Suppe, Grillwurst und Salate und für die Kinder Stockbrot angeboten. Im Gemeinderaum gibt es ein Buffet mit Kaffee und Kuchen. Außerdem verkaufen Kinder und Jugendliche im Weltladen fair gehandelte Ware. Auch gibt es einen Basteltisch.