American Football : Oberliga-Fehlstart für die Rendsburg Knights

Die American Footballer der Rendsburg Knights sind mit einem 0:20 gegen die Baltic Hurricanes II in die Oberliga gestartet.

von Joachim Hobke

29. April 2019, 16:09 Uhr

Rendsburg | Das hat man sich im Lager der Rendsburg Knights ganz anders vorgestellt: Statt mit einem Sieg in die Saison zu starten, kassierte der Aufsteiger am 1. Spieltag der Football-Oberliga auf dem heimischen Nobiskrug eine bittere 0:20 (0:13, 0:7, 0:0, 0:0)-Niederlage gegen die Kiel Baltic Hurricanes II. „Leider haben wir nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, die Jungs waren einfach zu nervös“, konstatierte Head-Coach Olaf Thies.

Vor allem im ersten Quarter hatten die Gastgeber vor der stattlichen Kulisse von mehr als 500 Zuschauern ihre Nerven nicht im Griff. Bestes Beispiel war die Szene direkt nach dem ersten Touchdown der Gäste durch den Ex-Rendsburger Lasse Ortmann. Im Anschluss an den Kickoff ging kein Akteur der Gastgeber zum Spielgerät, so dass die Kieler in der Nähe der Endzone der Knights erneut in Ballbesitz gelangten und den Vorteil zum zweiten Touchdown durch Friedrich von Samson-Himmelstjerna nutzten. Thies: „Danach war das Team lange Zeit irritiert, erst nach der Halbzeit haben wir in die Spur gefunden.“ Zu diesem Zeitpunkt lagen die Rendsburger durch einen weiteren Touchdown von André Theel und anschließendem PAT bereits mit 0:20 in Rückstand. Immerhin konnten die Knights die Partie in Hälfte 2 ausgeglichen gestalten und ließen keine weiteren Punkte der Canes zu. „Da hat unsere Defensive einen sehr guten Job gemacht“, fand Thies lobende Worte. In der Offensive hatten die Gastgeber allerdings so ihre Schwierigkeiten, kamen kaum einmal in die Nähe der Kieler Endzone und blieben am Ende ohne eigene Punkte. „Wir haben zwar hier und da mal einen Weg gefunden, den Ball nach vorne zu bewegen, aber letztlich fehlte meinem Team die Routine, um der Kieler Defensive wirklich gefährlich werden zu können. Einige haben gesehen, dass die Oberliga eine ganz andere Klasse und das Spiel viel schneller ist als in der Verbandsliga. Wir werden das im Training intensiv aufarbeiten, um es im nächsten Spiel besser zu machen.“

Bereits am Sonntag können die Knights zeigen, ob sie aus den Fehlern gelernt haben, wenn sie bei den Hamburg Black Swans antreten müssen (15 Uhr, Sportplatz Ladenbeker Weg). Thies: „Wir wollen uns die verlorenen Punkte zurückholen.“