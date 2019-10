Rader Hochbrücke bei Rendsburg : Nur zwei von vier Blitzern werden ausgetauscht

Am Ende der Kanalquerung bleiben die alten Messgeräte stehen. Nachfolgemodelle werden im November scharfgestellt.

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) investiert rund 500.000 Euro in neue Blitzer auf der Rader Hochbrücke. Die Geräte werden allerdings nur an zwei von vier Stellen ersetzt. Das neue Modell „Jenoptik S 330“ wird lediglich an den Fahrbahnen installiert, die von Norden und Süden auf die Brücke hinaufführen. Wer diese anschließend hinabfährt, wird auch in Zukunft von den alten Messgeräten des Typs „Jenoptik Typ Traffistar S 350“ überwacht, teilte der LBV.SH auf Anfrage mit. Das gilt für beide Richtungen.

Weiterlesen: Auf der Rader Hochbrücke stehen die ersten neuen Blitzer

Alte Geräte erwischen Temposünder nicht bei Sturm

Wie berichtet, wissen die alten Geräte nicht, ob die erlaubte Höchstgeschwindigkeit aufgrund der Wetterverhältnisse gesenkt wurde. Normalerweise dürfen Autos 100 Kilometer pro Stunde fahren, bei starkem Wind aber bloß Tempo 80 und bei Sturm nur Tempo 60. Wer sich nicht daran hält, wurde bisher nicht erwischt, denn die alten Blitzer lösen immer erst bei einer Geschwindigkeit von 115 Kilometern pro Stunde aus – unabhängig von der Windstärke.

Weiterlesen: Ab Montag bekommt die Rader Hochbrücke neue Blitzer

Neue Modelle passen sich an das aktuell geltende Tempolimit an

Die neuen Geräte sind intelligenter. Sie wissen, welches Tempolimit jeweils gilt und erfassen auch Verkehrsteilnehmer, die bei Sturm schneller als 60 Kilometer pro Stunde fahren. Der LBV.SH begründete nicht, warum er die intelligenteren Geräte nicht am Brückenende installiert. Fest steht aber, dass die Windverhältnisse dort keine Rolle spielen.

Horst Becker

Künftig stehen an jeder Fahrbahn doppelt so viele Blitzer

Bisher stand pro Richtung eine Blitzer-Säule am Rand der rechten Fahrbahn. Künftig wird der Verkehr von zwei Seiten unter die Lupe genommen. Die neuen Geräte werden sowohl neben der rechten Fahrbahn als auch links von der Überholspur im Mittelschutzstreifen aufgestellt. Dadurch können sich Temposünder auf der linken Spur nicht mehr hinter Lastern verstecken.

Weiterlesen: Immer wieder Staus im Bereich der Rader Hochbrücke

Bis November werden Temposünder vor dem Scheitelpunkt der Brücke nicht erfasst

Die alten Blitzer, die ausgetauscht werden, wurden bereits auf beiden Seiten der Brücke abgebaut. Auf Rader Gebiet an der Fahrbahn Richtung Dänemark sind die modernen Geräte aufgestellt worden. Die Anlagen auf der Borgstedter Seite für den Verkehr Richtung Hamburg sollen bis spätestens Freitag, 25. Oktober, installiert werden. Scharfgestellt sind die neuen Blitzer noch nicht. „Planungsziel ist, die Betriebsfähigkeit im November hergestellt zu haben, um darauffolgend mit der Geschwindigkeitsüberwachung zu starten“, teilte der LBV.SH mit. Das heißt: Noch etwa zwei Wochen lang werden Temposünder vor dem Scheitelpunkt der Brücke nicht erwischt. Nur bei der Fahrt hinab müssen sie aufpassen.

Weiterlesen: Neue Blitzer auf Rader Hochbrücke: A7 wird am Sonntag gesperrt

Baustellen werden spätestens am 25. Oktober geräumt

Zum Zweck der Installation wurden Tagesbaustellen eingerichtet. In Folge kam es immer wieder zu Staus. Die Baustellen sollen spätestens wieder abgebaut werden, sobald alle Blitzer stehen.

Weiterlesen: Gericht erklärt Blitzer auf A7 für untauglich

Es muss deutlich erkennbar geblitzt werden. Cornelia Ehrler, Jenoptik-Sprecherin

Wie Jenoptik-Sprecherin Cornelia Ehrler erläuterte, werden in die Fahrbahnen Sensoren eingelassen, die die Geschwindigkeit der Fahrzeuge erfassen. Sobald ein Verkehrsteilnehmer zu schnell fährt, geben die Sensoren ein Signal an die Tempomessgeräte. Diese bestehen jeweils aus zwei Komponenten, die wie kleine Starenkästen aussehen und sich dadurch von den alten breiten Säulen deutlich unterscheiden. Auf dem ersten Mast am Fahrbahnrand steht ein Blitzer, der das Fahrzeug mit einem orangefarbenen Licht aufhellt. Dahinter ist die Kamera postiert, die das Beweisfoto schießt.