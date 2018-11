Rendsburg : Nur Kiel und Schleswig sind noch teurer

Grund- und Gewerbesteuer: Beim regionalen Vergleich der Hebesätze nimmt Rendsburg eine Spitzenposition ein.

von Frank Höfer

26. November 2018, 17:15 Uhr

Nicht nur auf Bundesebene wird derzeit über die Grundsteuer diskutiert. Am Dienstag, 4. Dezember, soll der Rendsburger Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen darüber entscheiden, ob die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer der Stadt angehoben werden. Grundsteuer A von 370 auf 380 Prozent, Grundsteuer B von 390 auf 425 Prozent und Gewerbesteuer von 370 auf 380 Prozent – so lautet der Vorschlag des Kämmerers, der sich Mehreinnahmen von 645 000 Euro jährlich erhofft. Nur mit höheren Hebesätzen könne im kommenden Jahr ein ausgeglichener Etat vorgelegt werden, so die Kassenverwalter.

Wie steht Rendsburg im Vergleich zu den anderen Städten und Gemeinden im mittleren Schleswig-Holstein da? Diese Frage ist unter anderem dann wichtig, wenn es darum geht, Häuslebauer anzulocken. Denn die Grundsteuer wird auf das Eigentum an Grundstücken gezahlt. Bemessungsgrundlage dafür ist der Wert des Areals. Grundsteuer A (agrarisch) muss für Grundstücke der Landwirtschaft gezahlt werden. Grundsteuer B (baulich) greift bei bebauten oder bebaubaren Grundstücken und Gebäuden – sie ist für Haus- und Wohnungseigentümer relevant. Im Bundesdurchschnitt lag der Hebesatz für die Grundsteuer B laut Statistischem Bundesamt zuletzt bei 464 Prozent. Rendsburg befindet sich im regionalen Vergleich exakt auf Augenhöhe mit Eckernförde – auch bei der Gewerbesteuer. Im Vergleich mit dem direkten Umland ist keine Kommune teurer als Rendsburg. Nur Schleswig und Kiel bitten kräftiger zur Kasse.