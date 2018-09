Nur in seiner deutschen Heimat ist er kein Superstar

Hollywood-Schauspieler Eric Braeden aus Bredenbek ist froh darüber, auf der Straße nicht erkannt zu werden

von Helma Piper

03. September 2018, 17:37 Uhr

In den Vereinigten Staaten ist der in Bredenbek aufgewachsene Eric Braeden (77) ein Superstar. Auf der Straße fragen ihn Fans nach Autogrammen und Selfies. Er ist regelmäßig zu Gast in Talkshows. In Deutschland, seinem Heimatland, dagegen kennt ihn fast niemand. Und das, obwohl Braeden 2007 einen Stern auf dem „Hollywood Walk of Fame“ erhielt. Nur fünf anderenDeutschen wurde diese Ehre bisher zuteil.

Warum er hierzulande nicht annähernd so berühmt ist, kann er nicht erklären. Er ist aber froh darüber: Bei seinen Deutschland-Besuchen kann er abschalten und unerkannt als Privatmann in Restaurants Zeit verbringen, berichtet er bei einem Gespräch mit der Landeszeitung. Alle vier oder fünf Jahre macht Braeden, der 1959 in die USA auswanderte und mit seiner Familie in Los Angeles wohnt, Urlaub in seinem Heimatort Bredenbek. Seit Sonntag ist er wieder da. Anlass ist das Wiedersehen mit seinen Mannschaftskollegen vom Rendsburger TSV. 1958 gewann die Truppe aus Rendsburg die Deutsche Jugendmannschafts-Meisterschaft in der Leichtathletik. Am Freitag, 21. September, trifft er seine einstigen Kollegen wieder. Zum ersten Mal seit 60 Jahren.

„Ich bin unheimlich heimatverbunden“, berichtet er. In der 1500-Seelen-Gemeinde kommen Erinnerungen an alte Zeiten wieder hoch. Wenn er auf Feldwegen durch die Landschaft fährt, erinnert er sich, wie er als Jugendlicher auf den Feldern Kugelstoßen sowie Sperr- und Diskuswerfen trainierte. Beim Anblick des griechischen Restaurants in der Kieler Straße in Bredenbek denkt er an wilde Feste: Früher war hier der Gasthof „Krey“ beheimatet, erinnert Braeden sich. Im hinteren Teil des Gebäudes war eine Sporthalle. „Hier habe ich Turnen und Tanzen gelernt.“ Bei jedem Heimatbesuch geht der 77-Jährige zudem auf den Friedhof der Bovenauer Kirchengemeinde. Dort liegen seine Eltern begraben.

Sein Vater starb, als er erst zwölf Jahre alt war. Deshalb musste er schon früh auf Feldern sowie in der Mühle in Kronsburg arbeiten, um Geld zu verdienen. 1959 hatte er genug Geld zusammen, um nach Amerika auszuwandern. In den USA startete Eric Braeden, der damals noch Hans-Jörg Gudegast hieß, sofort durch. Schnell bekam er große Rollen in Hollywood. 1969 legte er seinen bürgerlichen Namen ab und bekam die Hauptrolle in dem Science-Fiction-Klassiker „Colossus“. Der erste Hollywood-Film überhaupt, in dem ein Deutscher die amerikanische Hauptfigur spielen durfte, freut sich Braeden. Zu öffentlichen Auftritten wird er mittlerweile teils mit Polizeieskorte gefahren. Seine Biographie ist ein Bestseller. Die Serie „The Young and the Restless“, in der er die männliche Hauptrolle spielt, hat seit 30 Jahren höchste Einschaltquoten im amerikanischen Fernsehen, so der Schauspieler. 1997 war er gemeinsam mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet auf der Leinwand zu sehen. In „Titanic“ spielte er John Jacob Astor IV.

Zu seinen Fans zählen Größen wie Sängerin Aretha Louise Franklin oder Ex-Fußballer Zinedine Zidane. Auch Boxlegende Muhammad Ali war Braeden-Fan.

Braeden engagiert sich aber auch gesellschaftlich. Als er in die Vereinigten Staaten kam, störte es ihn, dass Deutsche pauschal als „Nazis“ und „Antisemiten“ galten. Er arbeitete aktiv daran, diese Vorurteile zu widerlegen und trat dem jüdischen Fußballclub Maccabi Los Angeles bei. Fünf Mal gewann er mit dem Team den nationalen Pokalwettbewerb.

Ans Aufhören denkt Eric Braeden noch lange nicht. „Immer, immer weitermachen“, lautet sein Motto. Täglich macht er Sport, um in Form zu bleiben. Dabei greift er auf Trainingsübungen zurück, die er schon damals beim RTSV absolvierte. Sport ist für sein Leben von „größter Bedeutung“. Im sportlichen Wettkampf lernt man, niemals aufzugeben. „Man trainiert, um besser zu werden.“ Dieser Ehrgeiz steckt „ganz tief“ in ihm. „Das treibt mich an.“