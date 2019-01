Kammerspiele Rendsburg : Nur einmal in Rendsburg: „Junge Choreografen“

Persönliche Grenzerfahrungen im Tanz ausgedrückt – zu sehen am Freitag im Landestheater.

von Andrea Lange

17. Januar 2019, 18:58 Uhr

Im neuen Format des Landestheaters „Junge Choreografen“ setzen sich Mitglieder der Ballettcompagnie Freitag ab 19.30 Uhr choreografisch mit eigenen Grenzerfahrungen auseinander. Es ist die einzige Vorstellung dieser Reihe in Rendsburg. Das Landestheater verspricht „einen magischen und mutigen Abend, der dazu einlädt, Tanz sehr vielfältig und persönlich zu erleben“. Die Choreografen stellen sich im Anschluss an die Vorstellung den Fragen des Publikums. Karten gibt es an der Theaterkasse, unter Tel. 04331 / 234 47 oder www.sh-landestheater.de.