Fotos, Filme, Lesungen und Musik in Rendsburg : „Novembertage“ im Jüdischen Museum zeigen alte Friedhöfe

Tschechien, Polen und die Ukraine stehen im Fokus der neuen Fotoausstellung „Haus der Ewigkeit“.

von Dana Frohbös

06. November 2019, 13:19 Uhr

Es ist nicht der wissenschaftliche Anspruch, der zwei Berliner Fotografen umgetrieben hat. „Nein, wir wollten die Spuren des reichhaltigen jüdischen Lebens in Mitteleuropa dokumentieren“, sagt Marcel-Th. Jacobs. Dazu reiste er gemeinsam mit seinem Ehemann Klaus Jacobs jahrelang immer wieder nach Polen, in die Tschechische Republik oder in die Ukraine – stets auf der Suche nach jüdischen Friedhöfen.

Jetzt, nach 15 Jahren der Suche und Dokumentation, werden die Fotografien der beiden im Jüdischen Museeum in Rendsburg gezeigt. 50 Orte haben sie bereist. „Die Spuren verwischen zusehends“, sagt Jacobs. Daher war das Paar immer im Winter unterwegs. Im Frühjahr oder Sommer gebe es zu viel Wildwuchs. „Manche Grabstellen findet man dann gar nicht.“

Der Titel ist mit „Haus der Ewigkeit“ passend gewählt. Jüdische Friedhöfe werden nicht aufgelöst. Die Gebeine und Grabsteine verbleiben für immer dort, wo sie einst begraben und aufgestellt worden sind. Die öffentliche Ausstellungseröffnung findet am Donnerstag, 7. November, um 19 Uhr statt. Auch einer der beiden Fotografen, Marcel-Th. Jacobs, wird dabei sein und die Besucher in die Ausstellung einführen.