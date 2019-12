Nach Jahrelangem Streit : Nortorfer Kesselhaus: Schallplattenmuseum eröffnet Frühjahr 2021

Die Suche nach Sponsoren des Vereins hat begonnen.

18. Dezember 2019, 17:30 Uhr

Nun ist es amtlich: Nachdem in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung die Gültigkeit des Bürgerentscheides zum Umbau und der Sanierung des Kesselhauses im Nortorfer Teldec-Park bestätigt wurde, steht dem Start des Projektes und dem danach geplanten Umzug des Nortorfer Museums in das Gebäude nichts mehr im Wege.

„Ich bin froh, dass wir das diese Phase nun abgeschlossen haben“, zeigt sich Nortorfs Bürgermeister Torben Ackermann zufrieden. Zumal das Projekt sicher eine Strahlkraft haben werde, die weit über die Amts- und Landesgrenzen hinaus reichen werde. Ist das Kesselhaus doch auch gleichzeitig das Schlüsselprojekt mit überregionaler Bedeutung für das ebenfalls in der Sitzung beschlossene Ortsentwicklungskonzept.

Mit diesem könne man nun einen Förderantrag beim Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume einreichen. „Bei einem positiven Bescheid wird das Ministerium das Vorhaben mit 750.000 Euro fördern“, fügt der Bürgermeister an. Sobald der Förderbescheid vorliege, könne auch zügig mit den Arbeiten begonnen werden. „Wenn alles so läuft wie geplant, sollte der Museumsverein Anfang 2021 beginnen können in die Räumlichkeiten umzuziehen“, kann sich Ackermann vorstellen. Eine Eröffnung wäre dann im Frühjahr des Jahres denkbar.

Beruhigt zeigt sich ebenfalls Lutz Bertram, der Vorsitzende des Museumsvereins. „Nach fast fünf Jahren können wir nun endlich mit der weiteren Planung beginnen“, erklärt er. Dazu gehört, dass man sich im kommenden Jahr verstärkt auf die Suche nach Sponsoren machen wird. „Die Stadt deckt jetzt die Kosten für den Umbau und die Sanierung des Gebäudes ab - für die Inneneinrichtung sind wir dann zuständig“, bestätigt der Vorsitzende. Durch den Design-Wettbewerb im letzten Jahr, in dessen Rahmen Studenten der Muthesius-Kunsthochschule ihre Ideen zu einer Gestaltung des Kesselhauses präsentierten, liegen bereits konkrete Vorschläge vor.

„Wir können diese zwar nicht eins zu eins umsetzen, werden uns aber weitgehend daran halten“, sagt Bertram. So soll ein Großteil der Halle als multifunktionaler Raum mit einer Bühne genutzt werden, in dem sogar Konzerte veranstaltet werden können. Zusätzlich werde man intensiv daran arbeiten, die Qualität der Ausstellung zu verbessern. So sollen unter anderem auch zusätzliche Regale dazu beitragen, so viel wie möglich von der mittlerweile sehr umfangreichen Schallplattensammlung zu präsentieren. Eine mit bedruckten Stoffbahnen abgehängte Decke, Beamer und Monitore werden das Gesamtbild ergänzen.

Insgesamt rechnet Bertram bei den Kosten für den Innenausbau mit einer sechsstelligen Summe. Um das Geld zusammen zu bekommen, wurde im Verein bereits ein Arbeitskreis „Sponsoring“ gegründet, der sich gezielt um die Einwerbung von Geldern aus Stiftungen und von Sponsoren kümmern soll. Die ersten positiven Rückmeldungen liegen dem Arbeitskreis bereits vor. Und da mit einem Einzug in das Kesselhaus erst Anfang 2021 gerechnet werden könne, habe man gut ein Jahr Vorlauf.

„Wenn alles fertig ist, werden wir zwar nicht das größte Museum haben, aber eines der spannendsten“, ist sich Bertram sicher. Zumal das Ziel des Fördervereins ist, nicht nur die ältere Generation auf eine Reise in ihre eigene Vergangenheit zu führen, sondern auch jüngere Menschen für die Technik und die Zeitgeschichte zu interessieren.