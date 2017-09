Großer Andrang am ersten Messetag : Norla in Rendsburg lockt mit Tieren und Technik

vergrößern 1 von 1 Foto: Dewanger 1 von 1

Die Schweine liefen aufgeregt weg, als sich der Minister näherte. In die hinterste Ecke ihres Geheges verkrochen sie sich, als sich Robert Habeck auch noch über das Gatter lehnte. Erst als Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister in die Knie ging und die kleinen Tiere behutsam zu locken begann, trauten sie sich hervor und holten sich grunzend Streicheleinheiten ab.

Gemeinsam mit vielen anderen prominenten Gästen nahm der Grünen-Politiker gestern Vormittag an der Eröffnungszeremonie der 68. Norla teil. „Die Messe entwickelt sich jedes Jahr weiter und wird stetig besser“, lobte er. „Die Norla ist die Schnittstelle zwischen Bürgern, Politik und Landwirtschaft.“ Den thematischen Schwerpunkt bilden in diesem Jahr neben der Digitalisierung der Landwirtschaft die Nutztiere.

Entsprechend fand die Eröffnungszeremonie im Tierschauzelt statt – untermalt wurden die Redebeiträge der Offiziellen von einem Chor meckernder, muhender und blökender Vierbeiner. „Das ist einfach die besondere Atmosphäre, die die Norla ausmacht“, zeigte Habeck sich begeistert.

Unter Führung von Werner Schwarz, Präsident des Bauernverbandes Schleswig-Holstein, starteten die Gäste dann den Messerundgang. Hier musste sich der Tross durch die Menschenmassen kämpfen, die bereits am Vormittag auf das Gelände in Rendsburg-Süd strömten. Unter den Besuchern waren auch auffallend viele Kinder: Zahlreiche Lehrer nutzten die Gelegenheit, ihren Schulklassen einen direkten Einblick in die Landwirtschaft gewinnen zu lassen.

Knapp 600 Aussteller stellen ihre Produkte zur Schau. „Trotz schwieriger Zeiten für unsere Branche und zurückgehender Betriebszahlen steigen unsere Ausstellerzahlen: Wir haben dieses Jahr 100 Stände mehr als noch vor fünf Jahren“, erklärte der Generalsekretär des Bauernverbandes, Stephan Gersteuer. „Das liegt daran, dass wir kontinuierlich in das Messegelände investieren und die Norla sich immer wieder neu erfindet.“ Besonders viel Interesse zeigten die Gäste an Produkten, die die Digitalisierung der Landwirtschaft veranschaulichen. Der „Bonirob“ ist ein solches Gerät. Es handelt sich um einen Unkraut-Roboter, der in der Lage ist, Nutzpflanzen von unerwünschten Pflanzen zu unterscheiden. „Diese Innovation ist besonders für die biologische Landwirtschaft von Bedeutung, weil im Bio-Landbau nicht gespritzt werden darf und die Unkrautbekämpfung daher bislang vielfach per Hand vorgenommen werden muss“, erklärte Claus Heller, Präsident der Landwirtschaftskammer. Aufsehen erregte auch die Vorführung „Der fliegende Bauer“ von der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau: Um die Notwendigkeit einer guten Absturzsicherung an Baustellen zu demonstrieren, präsentierte die Sozialversicherung eine Stuntshow, bei der ein Arbeiter spektakulär durch die Decke eines halbfertigen Hauses auf den Boden stürzte. Begleitet wurde der Sturz in die Tiefe von einem ohrenbetäubenden Soundeffekt. Ein Sicherungsnetz, so die Botschaft der Vorführung, ist bei Bauarbeiten in der Höhe Pflicht.

Die Landeszeitung bietet am morgigen Sonnabend eine besondere Aktion an. Besucher können sich in einem Heißluftballon von einem Kran in eine Höhe von 40 Metern ziehen lassen. Leser erhalten einen Rabatt auf den Fahrpreis. Wer von oben Fotos macht und sie bis Mittwoch, 13. September, an gewinnspiel@shz.de einschickt, nimmt an einem Wettbewerb teil. Das beste Bild wird prämiert und abgedruckt. Am Boden können Gäste bei einem Gewinnspiel außerdem Preise ergattern.