Projekt in Rendsburg : Nordkolleg sucht junge Musiker

Trainingscamp für 13- bis 18-Jährige während der Ferien. Konzertauftritt am Abschlusstag.

von lz

26. September 2018, 20:28 Uhr

Rendsburg | Das Nordkolleg bietet in den Herbstferien vom 13. bis 18. Oktober ein Bandcamp an. Gesucht werden Nachwuchsmusiker aus der Region Rendsburg von 13 bis 18 Jahren. Bis zu 36 Jugendliche können bei dem Ferienprojekt mitmachen. Die Teilnahme ist kostenlos.

„Das Angebot richtet sich an alle, die sich am Instrument verbessern, Musikstilistiken kennenlernen und an Arrangements und Grooves arbeiten wollen“, so Hörbie Schmidt, Leiter der mehrfach ausgezeichneten „Rock- und Popschule“ in Kiel. Er wird das Projekt inhaltlich leiten. Gesucht werden Instrumentalisten an Schlagzeug, Bass, Gitarre, Keyboard, Percussion oder Saxophon sowie Sängerinnen und Sänger. Teilnehmen können neben Einzelpersonen auch ganze Bands. „Das dank Förderung des Bundes kostenfreie Angebot ermöglicht die Teilnahme auch von den jungen Menschen, die sich ein solches Ferienprojekt nicht leisten könnten oder würden“, freut sich Guido Froese vom Nordkolleg. Der Fachbereich Bürgerdienste im Rathaus sorgt mit Hilfe des Bundesprogramms „Jugend stärken im Quartier, Mikroprojekt Rendsburger Kulturfabrik“, dafür, dass das Angebot die Jugendlichen auch erreicht. „Wir würden uns freuen, wenn wir aus dem Bandcamp entstehende Bands auch bei anderen Gelegenheiten in Rendsburg hören könnten. Das wollen wir gerne unterstützen“, so Fachbereichsleiterin Andrea Loose.

Es gibt Unterricht in den Instrumenten-Gruppen, Bandtraining mit Coaches der „Rock- und Popschule“ sowie Workshops. Grundkenntnisse am Instrument werden vorausgesetzt. Die Teilnehmer wohnen während des Camps im Nordkolleg. Höhepunkt ist das öffentliche Abschlusskonzert am 18. Oktober.

Weitere Infos unter: www.nordkolleg.de/fachbereiche/musik/bandcamp2018/. Anmeldung unter: www.rockpopschule.de/projekte/bandcamps/anmeldung-bandcamp-nordkolleg-2018/. Ansprechpartner: Guido Froese, Tel. 0 43 31 / 14 38 12 und 01 72 / 5 35 15 30.