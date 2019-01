Rendsburg : Nordkolleg feiert Norwegen

Jahresprogramm steht fest. Theater- und Filmfestival für März geplant.

von shz.de

07. Januar 2019, 16:43 Uhr

Nach Finnland (2017) und dem Baltikum (2018) widmet sich das Nordkolleg auch in diesem Jahr einem Schwerpunktland. Wie ein roter Faden zieht sich Norwegen durch das Programm der Akademie für kulturelle Bildung. Man freut sich am Gerhardshain in Rendsburg auf eine Lesung von Feridun Zaimoglu, das Theater- und Filmfestival „Nord“ sowie auf eine Ausstellung zum 30-jährigen Bestehen des „Grafischen Trainingslagers an der Eider“.

Aus Sicht von Akademieleiter Guido Froese wird das Festival „Nord“ ein Höhepunkt. Die Premiere vor zwei Jahren, als Theater, Literatur und Kurzfilme aus Skandinavien auf dem Programm standen, war ein voller Erfolg. In diesem Jahr werden von 14. bis 18. März untertitelte Filmvorführungen gezeigt und szenische Lesungen von norwegischen Werken gehalten, die in Deutschland weitestgehend unbekannt sind. Im Mittelpunkt steht die deutsche Inszenierung des Theaterstücks „Indianer“ von Tore Renberg. Es wird im März erstmals in Deutschland gezeigt und dann in den Spielplan des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters integriert. Das Festival entsteht in Kooperation mit dem Theater und dem Kommunalen Kino.

Unter norwegischen Vorzeichen stehen auch ein „Intensivkurs Chordirigieren“ (28. Februar bis 3. März), das Midsommar-Fest am 15. Juni und eine „Nacht der offenen Türen“ am 19. Oktober. Norwegisch-Sprachkurse werden das gesamte Jahr über zu vergünstigten Preisen angeboten.

Abgesehen von dem Länderschwerpunkt wird es zahlreiche Veranstaltungen und Kurse aus den Bereichen Sprache, Musik, Literatur, Medien, Kunst und Kulturmanagement geben. Im größten der vier Fachbereiche des Nordkollegs, dem Musikbereich, wird zum zweiten Mal ein Musical geschrieben und inszeniert. Autoren und Darsteller produzieren das Stück vor Ort im Tagungszentrum. Im vergangenen Jahr wurde das Ergebnis, das sozialkritische Stück „Die Vertrauensfrage“, im Landtag aufgeführt. Es wird dort im Herbst 2019 wiederholt.

Aus dem Angebot des Bereichs „Literatur und Medien“ ragen der „Literatursommer Norwegen“ und Feridun Zaimoglu heraus. Der Autor wird am 19. Februar aus seinem Buch „Ich gehe durch das Deutschland meiner Tage“ vorlesen. Der Band enthält persönliche Essays, Reden und Kolumnen. Zudem stehen Lesungen norwegischer Autoren an.

Zum festen Programm gehört das „grafische Trainingslager an der Eider“. Der Kursus, für den das vierte Jahrzehnt anbricht, ist jedes Jahr ausgebucht und „fühlt sich bereits wie eine kleine Familie an“, so Froese. Dieses Jahr wird er von der Illustratorin Charlotte Wagner mit Unterstützung des schwedischen Künstlers Mattias Adolfsson geleitet. Zum Jubiläum wird am 31. August eine Werkschau mit Zeichnungen aus drei Jahrzehnten gezeigt.

Das Programmheft für 2019 umfasst 236 Seiten – 24 mehr als im Vorjahr. Dennoch stehen längst nicht alle Termine fest. Wer auf dem Laufenden bleiben will, kann sich über die Homepage unter www.nordkolleg.de oder auf der Facebookseite der Akademie informieren.