Kunst : NordArt-Aufbau mit Riesen-Babys

Die beiden Babys sind riesig. Wie so vieles, was von David Czerny stammt. Manches davon ist witzig, anderes provokant. „Skandal ist sein Stil“, sagt Inga Aru, zuständig für Marketing und Presse bei der NordArt. Mehr als 20 Werke des tschechischen Künstlers werden auf der Schau zeitgenössischer Kunst in Büdelsdorf zu sehen sein, die am kommenden Wochenende eröffnet wird.

Bereits im vergangenen Jahr wurden Werke von ihm präsentierte, beispielsweise die sinkende Titanic. Czerny erhielt einen der drei Publikumspreise – allein das sei schon ein Grund, ihn wieder einzuladen, so Aru. Ein weiterer: Er wird in diesem Jahr 50 Jahre alt – aber kein bisschen leise. „Gun“, vier monströse Pistolen aus Fiberglas, werden zur Zeit im hinteren Teil der Hallen aufgebaut. Das Besondere: „Wenn die Besucher hindurchgehen, ertönen Toilettengeräusche“, erzählt Inga Aru. Der Nachteil: Diese waren bisher so laut, dass sie selbst im vorderen Teil des Gebäudes zu hören waren. Nun sind die Elektriker eifrig damit beschäftigt, den lauten Czerny etwas zu dämpfen. Und unter Plastikplanen lagern Beine. „50 Paar sollten es sein“, sagt Aru. „Aber er hat uns nur sechs geliefert.“ Der Tscheche verkauft einfach zu gut, meint sie, um mit Blick auf einen gefesselten Mann hinzuzufügen: „Czerny hat uns eine Menge Überraschungen geschickt.“ Ob die provozierende Skulptur aufgehängt wird, ist allerdings noch ungewiss. Viele Werke lagern noch von Plastikplanen geschützt in den Hallen. Bis zur Eröffnung haben die Mitarbeiter noch alle Hände voll zu tun.

Auch der Chinese Liu Ruowang erhielt 2016 einen Publikumspreis. Aus diesem Grund ist er ebenfalls erneut mit seinen Werken vertreten – die auf äußerst eindrucksvolle Weise Werbung für die NordArt machen. „Die Affenmenschen-Skulpturen auf dem Käte-Ahlmann-Platz sind Teil der Ausstellung, die am 10. Juni beginnt. Wir stellen schon all die Jahre auch im Stadtgebiet aus“, erläutert Aru. Eigentlich wollte Ruowang mit seinen Affenmenschen in diesem Jahr auf Welttournee gehen. Doch nun sind die etwa 3,60 Meter hohen Stahlskulpturen an drei unterschiedlichen Stellen in Büdelsdorf zu finden: 22 am Käte-Ahlmann-Platz, zwei vor dem Eingangsportal der ACO-Thormannhalle und die übrigen zwölf in der Carlshütte mitten unter den anderen Exponaten der NordArt.

Obwohl jeweils 900 Kilogramm schwer, sind sie schon weit gereist: Mit dem Schiff von China nach Venedig, von dort mit dem Laster nach Büdelsdorf, und einige haben Anfang des Jahres auf dem Landweg auch einen Abstecher ins dänische Sonderburg gemacht. Ebenfalls zu Werbezwecken. Denn der Länderfokus der NordArt liegt in diesem Jahr auf Dänemark. Die Werke für den Pavillon wurden von der dänischen Künstlerin Jette Gejl ausgewählt. Sie sagt: „Es sind fantastische Räume, sehr inspirierend – vor allem der Kontrast mit den alten Fabrikanlagen.“ Der Blick in die Vergangenheit fasziniert die Künstlerin aus Aarhus. So schlägt sie mit alten landwirtschaftlichen Maschinen eine Brücke zu unserer Zeit, während Marie Markmann Wiesenblumen im Aquarell festgehalten und auf einem großen Beet in der Halle eingesät hat. Am 8. Oktober, wenn die NordArt endet, werden diese wohl verblüht sein. Und die Menschenaffen? „Mit den Skulpturen geht’s auf Tournee nach Italien und viele weitere Stationen. Deswegen stehen die 22 Affenmenschen schon da und warten auf den Bus“, spielt Aru verschmitzt auf die Haltestelle vor dem Käte-Ahlmann-Platz an.





05.Jun.2017