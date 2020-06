Schiffe fahren über Skagen : NOK in der Krise: Andreas Scheuer will Gebührensenkung

Die Passage durch den Nord-Ostsee-Kanal ist durch Corona-Krise, Markteinbruch und niedrige Ölpreise derzeit nicht gefragt. Bund und Land wollen gegensteuern.

15. Juni 2020, 18:21 Uhr

kiel/berlin | Die Fahrt durch den Nord-Ostsee-Kanal soll billiger werden: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will die sogenannten Befahrungsabgaben für die Kanalpassage reduzieren. „Wir prüfen die Absenkung“, sagte Scheuers Staatssekretär Enak Ferlemann auf Nachfrage von shz.de am Montag.

Noch vor der Anfang Juli beginnenden parlamentarischen Sommerpause hoffe er auf eine Entscheidung, erklärte der CDU-Politiker. Der Grund für die Pläne von Minister Scheuer ist die Flaute im Kanal wegen der Corona-Krise: Weil zum einen der Welthandel eingebrochen ist und zum anderen die Nord-Ostsee-Passage ums dänische Skagen mit dem Sinken des Ölpreises billiger für die Reedereien wurde, ist der Schiffsverkehr auf dem Kanal enorm zurückgegangen.

Die Zahl der Durchfahrten sank im Mai gegenüber dem Vorjahr von 2482 auf 1730 – ein Minus von 30 Prozent. Schon im April hatte es einen Rückgang von 25 Prozent gegeben. Eine Senkung der Gebühren könnte nun wieder für Belebung auf dem Kanal sorgen.

Seit Wochen im Gespräch

Zuvor hatten Anfang Juni bereits Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz und seine vier Kollegen aus den anderen norddeutschen Küstenländern von CSU-Mann Scheuer gefordert, gleich mehrere Gebühren auf dem Kanal zu senken, um die Wasserstraße wieder attraktiver zu machen.

„Aus unserer Sicht sind eine merkliche Absenkung der Lotsabgabe und der Befahrungsabgabe sowie eine zeitlichbegrenzte partielle Übernahme der Lotsgelder durch den Bund sachgerechte Instrumente dafür“, schreiben sie an Scheuer. Die Lotsabgabe zahlen die Reeder an den Bund für den Betrieb der Lotsenstationen und Lotsenboote, das Lotsgeld direkt an die Lotsen und Kanalsteurer.

Ohne ein Gegenlenken, so fürchten FDP-Minister Buchholz und seine Kollegen, drohten durch die Flaute auf dem Nord-Ostsee-Kanal gravierende Folgen. Derzeit kostet eine Passage durch den Kanal für ein kleines Segelboot 12 Euro und für einen großen Frachter mit einer Bruttoraumzahl von 30.000 und fast 200 Metern Länge knapp 2500 Euro. Hinzu kommen bei Letzterem ähnlich hohe Kosten für Lotsen und Kanalsteurer sowie Kosten für die Lotsabgabe und Schiffsmakler.