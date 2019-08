Tennis : Niklas Guttau begeistert bei Schaukampf in Fockbek

Mit Niklas Guttau schaute der Deutsche U18-Meister anlässlich des 100-jährigen Bestehens des SV Fockbek vorbei.

von Joachim Hobke

20. August 2019, 17:51 Uhr

Fockbek | Sollte Niklas Guttau seine sportlichen Ziele verwirklichen, dann können sie beim SV Fockbek sagen, dass einst ein internationaler Star auf ihrer Anlage gespielt hat. Der 19-Jährige aus Lensahn ist derzeit zwar nur 959. der ATP, der Vereinigung der professionellen Tennisspieler, doch der Jungprofi will in den kommenden Jahren so richtig durchstarten.

Nicht weniger als ein Platz unter den Top 50 der Welt soll es sein. Das verriet Guttau am Rande eines Schaukampfes, den er im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des SV Fockbek gegen Lucas Hellfritsch (Pinneberg/21) am vergangenen Sonntag bestritt.

Guttau, der 2018 erstmals nach Michael Stich (1986) wieder den Deutschen Meistertitel der U18 nach Schleswig-Holstein holte, und Hellfritsch, Nummer 1437 der ATP-Weltrangliste und mehrfacher schleswig-holsteinischer Landesmeister im Jugendbereich, gaben den rund 50 Interessierten eine Kostprobe ihres Könnens, zeigten knallharte Schläge von der Grundlinie, butterweiche Stopps und ernteten dafür immer wieder Szenenapplaus.

Anschließend traten sie zu einem launigen Doppel gegen die Fockbeker Vereinsmeister der vergangenen Jahre, Christoph Dembowski und Walter Müller, an und spielten noch ein paar Bälle gegen Jugendliche. „Die beiden Profis haben sich viel Zeit gelassen und waren sehr sympathisch“, sagte der 1. Vorsitzende der Fockbeker Tennissparte, Sönke Theede, der den Schaukampf organisiert hatte.