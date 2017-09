Autobahnkreuz Rendsburg : Niederländischer Lkw-Fahrer stirbt bei Auffahrunfall kurz vor der Rader Hochbrücke

von shz.de

erstellt am 25.Sep.2017 | 19:21 Uhr

Stau auf der A7: Am Montagabend, 18.50 Uhr, kam es kurz vor dem Rendsburger Kreuz zu einem tödlichen Unfall. Nach ersten Informationen fuhr ein Niederländischer Lkw-Fahrer (46) mit seinem Sattelzug Richtung Norden in ein Stauende. Das teilte die Polizeidirektion Neumünster auf Nachfrage von shz.de mit.

Laut Polizei wurden dabei fünf Lkw stark ineinander verkeilt und mussten mit schwerem Gerät voneinander getrennt werden. „Weitere Verletzte gibt es nicht“, sagte ein Sprecher am Dienstagmorgen. Die Polizei richtete an der Unfallstelle für sechs Stunden eine Vollsperrung der A7 Richtung Norden ein. Der Rettungshubschrauber landete auf der Fahrbahn. Anschließend lief der Verkehr aufgrund der Reinigung der Fahrbahn einspurig weiter. Um 6.30 Uhr war die Unfallstelle am Dienstag geräumt.

Die Staatsanwaltschaft habe einen Sachverständigen beauftragt, der das Unfallgeschehen untersuchen soll, teilte die Polizei mit. Es wird ein Sachschaden von mehreren 100.000 Euro vermutet.

Vor dem Unfall staute sich der Verkehr auf der A7 14 Kilometer in beiden Richtungen, nachdem es im Rendsburger Kreuz einen anderen Unfall gegeben hatte. Auf der Ausweichstrecke über die B77 standen die Fahrzeuge vor dem Rendsburger Kanaltunnel auf drei Kilometern Länge. In Richtung Norden gab es einen Stau von fünf Kilometern. Schon den ganzen Tag gab es lange Fahrzeugschlangen vor der Rader Brücke. Seit Montag werden die beiden Hauptfahrbahnen erneuert. Der Verkehr wird auf 1,5 Kilometern Länge einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Die Bauarbeiten sollen am 8. Oktober abgeschlossen sein.

