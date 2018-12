Unfall am Samstagabend : Neun Verletzte bei Zusammenstoß von Auto und Linienbus in Rendsburg

Die Autofahrerin hatte den Bus offenbar nicht gesehen, weshalb es auf einer Kreuzung zum Zusammenstoß kam.

von Gerrit Hencke

16. Dezember 2018, 09:34 Uhr

Rendsburg | Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Linienbus sind am Samstagabend in Rendsburg neun Menschen leicht verletzt worden. Die Polizei teilte am Sonntag mit, dass es gegen 19 Uhr an der Kreuzung der Eckernförder Straße/Flensburger Straße zu dem Unfall kam.

Ersten Erkenntnissen nach hatte die 35-jährige Fahrerin des Pkw den Linienbus nicht gesehen. Die Frau und der 59-jährige Busfahrer wurden leicht verletzt. Durch den Zusammenstoß wurden auch sieben weitere Fahrgäste in dem Bus leicht verletzt.

Alle Verletzten wurden noch vor Ort von Rettungskräften medizinisch versorgt und im Anschluss vorsorglich in die umliegenden Krankenhäuser von Rendsburg, Eckernförde und Neumünster gebracht.

Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Linienbus konnte von einem anderen Fahrer vom Unfallort weggefahren werden. Um 20.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt.

