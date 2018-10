Neues Zentrum stärkt die offene Jugendarbeit

von Helma Piper

22. Oktober 2018, 14:29 Uhr

Der ganze Stolz der Gemeinde Erfde ist das im Februar 2018 eingeweihte „interkommunale und interkulturelle Jugendzentrum“. Das insgesamt 210 Quadratmeter große Bauwerk wurde im Sportzentrum für 380 000 Euro errichtet. Mit 250 000 Euro wurde dieses Zentrum im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ gefördert.

Eine Besonderheit ist bei der Realisierung dieses Vorhabens praktiziert worden. Über 90 Jugendliche wurden im November 2016 in einer Vorbesprechung in die Planung mit einbezogen. „Erfde stand in den Startlöchern und hat so ein Projekt so schnell realisieren können“, lobte Staatssekretär Torsten Geerdts aus Kiel anlässlich der Eröffnung.