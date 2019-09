Rendsburg-Eckernförde : Neues Kita-Gesetz belastet Etat des Kreises mit Millionen

Der Fachdienst Kinder, Jugend, Sport schlägt Alarm.

04. September 2019, 19:01 Uhr

Rendsburg | Das neue Kindertagesstätten-Gesetz des Landes könnte sich für den Kreis Rendsburg-Eckernförde als Schlag ins Kontor entpuppen. Erst vor zwei Wochen hatte Fachdienstleiterin Christina Mönke (Kinder, Jugend, Sport) den Kreis-Hauptausschuss darüber informiert, dass die neuen Regelungen zusätzliche Verwaltungskosten von fast 370.000 Euro auslösen werden. Nun folgt der nächste Streich – und der fällt um ein Vielfaches teurer aus. Denn die bisher von den Gemeinden und künftig allein vom Kreis zu finanzierenden Lasten durch nicht belegte Kita-Plätze dürften sich ab 2021 auf jährlich etwa 5,8 Millionen Euro belaufen.

Im kommenden Jahr fällt diese Summe allerdings nur anteilig an. Denn das formal zum 1. Januar 2020 in Kraft tretende Gesetz wird erst ab dem 1. August angewendet, also zum Beginn des Kindergartenjahres. Fachdienstleiterin Mönke hat für den Zeitraum August bis Dezember 2020 Mehrkosten von 2,9 Millionen Euro angemeldet. Das übersteigt deutlich die Prognosen des Landes. Demnach hätte sich die Mehrbelastung des Kreises durch nicht belegte Kita-Plätze laut Mönke auf maximal 1,5 Millionen Euro belaufen dürfen.

Dass Land und Kreis auf unterschiedliche Zahlen kommen, ist für Anne-Wiebke Albrecht vom Amt Nortorfer Land und ihren Kollegen Tomas Bahr (Amt Dänischer Wohld) keine Überraschung. Das Land geht davon aus, dass durchschnittlich 95 Prozent der über 10.000 Krippen- und Kindergartenplätze im Kreis Rendsburg-Eckernförde belegt sind. Albrecht und Bahr hingegen halten einen Wert von maximal 90 Prozent für realistisch.

Dass damit durchschnittlich 1000 Plätze im Kreisgebiet unbelegt wären ist aus Sicht der Fachleute kein Zeichen für schlechte Planung. Im Gegenteil. Man benötige diese Flexibilität, um dem gesetzlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz jederzeit gerecht werden zu können. „Wenn Eltern für ihr Kind kurzfristig einen Platz brauchen, weil die persönlichen Umstände es erfordern, müssen wir diesen anbieten“, sagt Tomas Bahr. Dies gilt auch für Kinder, die erst nach Beginn des Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden. Keineswegs wolle man dem Negativbeispiel der Landeshauptstadt folgen. In Kiel seien zwar zum 1. August stets alle Kita-Plätze restlos belegt. Das sei aber auf die „Bugwelle“ zurückzuführen, die man vor sich herschiebt: 1400 Kinder warten in Kiel auf einen Betreuungsplatz.

Mit dem neuen Kita-Gesetz will die Landesregierung die Qualität in der Kinderbetreuung verbessern. Zum Beispiel wird für die Ü3-Regelgruppen die Zahl der Erzieher von 1,5 auf zwei angehoben. Eine pädagogische Fachberatung und ein besseres Qualitätsmanagement sind künftig Standard. Die Elterngebühren werden gedeckelt. Das Land will zwar künftig mehr Geld für die Kindertagesstätten ausgeben. Christina Mönke: „Aber das zusätzliche Geld reicht nicht aus, um die Verbesserung der Qualität zu finanzieren.“

Am 16. September wird sich der Kreistag mit der Kita-Reform beschäftigen.