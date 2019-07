Neues Ärztehaus am Büdelsdorfer Stadtrand

von Frank Höfer

24. Juli 2019, 10:46 Uhr

Büdelsdorf | Im Bereich des Kreisverkehrs am östlichen Ortseingang der Stadt Büdelsdorf entsteht ein neues Ärztehaus. Bauherren sind die Chirurgen Dr. Michael Rosenthal und Dr. Mark Scharfenberg. Das Gebäude in der Straße „Neuer Wall 1“ wird auf drei Ebenen jeweils eine Nutzfläche von 500 Quadratmetern haben. Scharfenberg teilte auf LZ-Anfrage mit, dass im Obergeschoss eine chirurgische, unfallchirurgische und gefäßchirurgische Praxis mit zwei Operationssälen für ambulante Operationen entstehen wird. Nach seinen Angaben besteht eine Zulassung als sogenannte Durchgangsarztpraxis für Arbeitsunfälle und Wegeunfälle. Dr. Rosenthal, Dr. Scharfenberg und ein weiterer Arzt werden dort tätig sein. In der mittleren Etage entsteht laut Scharfenberg eine große Hausarztpraxis der Berufsausübungsgemeinschaft Hüttener Berge. Im Erdgeschoss wird ein Orthopädietechniker tätig sein. In dem Gebäude ist noch Platz für eine Apotheke, weitere Praxen oder Büros. Das Ärztehaus ist barrierefrei, dank eines Fahrstuhls, der auch für Tragen aus den Krankenwagen und Rollstühle geeignet ist.

„Wir warten auf die endgültige Baugenehmigung, es kann sich aber eigentlich nur noch um Tage handeln“, freute sich Scharfenberg über einen baldigen Baubeginn. Die Baufirma rechne mit einer Fertigstellung in etwa neun Monaten. Silke Schnoor, Fachdienstleiterin Bauen und Umwelt bei der Stadt Büdelsdorf, begrüßte den Neubau des Ärztehauses. „Damit wird die ärztliche Versorgung verbessert.“