Naturlehrpfad : Neue Schautafeln informieren Besucher im Naturpark Aukrug

Möglich wurde die Anschaffung durch finanzielle Unterstützung von der Umweltlotterie „Bingo“.

Avatar_shz von shz.de

26. November 2020, 08:47 Uhr

Bünzer Burg, Rempen, Neut, Hühnerkamp und Hexenwald: Das sind einige der Flurstücke, auf denen der „Aukruger Bund für Natur- und Landschaftsschutz“ zum Teil schon seit 30 Jahren Biotopprojekte vorantreibt. Welche Naturschutzziele auf diesen Flächen verwirklicht werden sollen: Darüber informieren neue Schautafeln am Wanderweg zwischen Innien und Bünzen, die vom Aukruger Bund konzipiert und mit finanzieller Unterstützung von der Umweltlotterie „Bingo“ errichtet wurden.

Das Ergebnis: eine Art Naturlehrpfad. Bei einem Spaziergang auf dem etwa 2,7 Kilometer langen Rundweg zwischen Innien und Bünzen kann man sich über die Arbeit informieren, die der „Aukruger Bund für Natur- und Landschaftsschutz“ seit seiner Gründung im Jahre 1984 geleistet hat.

Als vierbeinige Landschaftspfleger waren zunächst die vereinseigenen Jersey-Ochsen „Pütt“ und „Pann“ im Einsatz, bevor ab 2013 das Auerochsen-Jungvieh des Naturschutzring-Untervereins für „extensive Robustrinderhaltung im Naturpark Aukrug“ (ERNA) diesen Job übernahm. 2012 wurde in einem vom Wanderweg aus nicht einsehbaren Teil der Fläche ein Amphibienteich angelegt.

Das Ergebnis der Biotoparbeit an der Bünzer Burg kann sich sehen lassen: Im Niederungsbereich haben sich Sumpfdotterblumen angesiedelt, die dichten Brombeersträucher auf der Trockenfläche bieten diversen Vogel- und Insektenarten Schutz, und rund um die Burg Bori hat sich ein Saum aus Ilex gebildet.

Wenn man von der Bünzer Burg Richtung Innien wandert, kommt man als nächstes zum Neut: einem besonders arbeitsintensiven Magerrasen-Projekt, um das sich der Aukruger Bund bereits seit 1990 mit viel Enthusiasmus kümmert. Der Sandmagerrasen ist die Heimat des größten Heidenelkenbestands der Region. Die Mitglieder des Aukruger Bunds verrichten pro Jahr insgesamt rund 1000 ehrenamtliche Arbeitsstunden. Ein Großteil davon absolvieren sie auf dem Neut, denn hier müssen sie regelmäßig das Jakobs-Greiskraut und die aus Nordamerika stammende spätblühende Traubenkirsche zurückdrängen, um die angestrebte Trockenrasengesellschaft intakt zu halten.

Die neophytische Traubenkirsche wird auch nebenan im Hexenwald bekämpft, damit sie die von den Naturschützern favorisierten Pflanzen nicht überwuchert. Der anderthalb Hektar große Hexenwald gehört erst seit Januar 2018 zu den Projekten des Aukruger Bunds. Hier verfolgt der Verein das Ziel, das vom tief eingeschnittenen Rööfskampgraben-Bachbett durchschnittene Wäldchen zu erhalten und den vor 50 Jahren angepflanzten Nadelholzbestand Stück für Stück in einen ebenso artenreichen wie widerstandsfähigen Mischwald umzuwandeln.

Seit Jahresbeginn hat der Aukruger Bund auf der Westseite des Hexenwalds mit der geplanten Umgestaltung begonnen: Abgängige Fichten und Lärchen wurden entfernt und an ihrer Stelle junge Buchen, Hainbuchen, Eichen, Ebereschen, Haselnuss, Pfaffenhütchen und Holunden gepflanzt. Eine im März fertiggestellte Benjeshecke aus Reisig soll die Neuanpflanzungen vor Wind und Wild schützen. Neben den insgesamt fünf Biotopen entlang des Wanderwegs zwischen Innien und Bünzen wurden auch zwei kleine Obstwiesen – auf dem Spann in Innien und im Neubaugebiet Römm in Bünzen – mit neuen Schautafeln ausgestattet.