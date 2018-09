Neue Räume und mehr Bedürftige

Tafel jetzt im Haus der Vereine und Verbände

von Helma Piper

18. September 2018, 11:55 Uhr

In der Küche herrscht emsiges Treiben. Ingrid Stender und Eike Schlünzen kontrollieren das Gemüse und bereiten es für die Ausgabe vor. Im Ausgaberaum sind die Regale und Tische gut gefüllt. Heute gab es viele Spenden. Die Nortorfer Tafel ist seit kurzem in ihren neuen Räumen im Haus der Vereine und Verbände.

„Der neue Ausgabebereich ist etwas kleiner, dafür haben wir mehr Lagerplatz und eine größere Küche“, sagt der Awo-Vorsitzende Alfred Tiesler. Die Ortsgruppe des Wohlfahrtverbandes betreibt die Nortorfer Lebensmittelausgabe ehrenamtlich. Beim Umzug aus der Kleinen Mühlenstraße in das Haus der Vereine und Verbände im Schülper Weg habe man zudem festgestellt, dass der Boden der Kühlzelle erneuert werden musste. „Wir dachten schon, dass die ganze Einheit neu muss. Es reichte aber ein Bodenblech auszutauschen“, meint Tiesler.

In der Kühlzelle lagern beispielsweise Molkereiprodukte. Milch, Joghurt und Frischkäse stehen in Kisten. In den Regalen liegen eine riesige Menge an Schokoladentafeln. „Die haben wir im Februar bekommen. Wir versuchen immer mal welche mitzugeben.“ Es zeigt das Problem, mit dem die Tafel zu tun hat. Von einigen Produkten, die die Helfer ausgeben, gibt es Unmengen – andere Dinge, wie Molkerei-Produkte sind oft zu wenig da. Trotzdem ist man dankbar, für alles, was man hat. Schließlich gibt die Tafel gespendete Lebensmittel an Bedürftige aus und kauft nichts selbst. Man muss nehmen, was kommt. Im Lagerraum stehen fünf Kartons mit Honigmelonen. „Ich hätte noch 15 Kartons mehr bekommen können, aber die können wir nicht alle ausgeben“, sagt Tiesler.

Erfreulich sei, dass sich die Nortorfer Geschäftswelt beim Spenden von Lebensmitteln, die ihr Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben oder kurz davor sind, kräftig beteiligen. Seitdem der Bedarf gestiegen ist, fahren die Helfer sogar bis Felde, um beim Händler Lebensmittel zu holen.

Etwa 300 Bedarfsgemeinschaften nutzen die Einrichtung. Die seien aber nicht mit Personen gleichzusetzen, erläutert der Awo-Chef. Dahinter stehen Einzelpersonen und mehrköpfige Familien, Langzeitarbeitslose, Rentner und, die wohl größte Gruppe, Flüchtlinge. Nur wer seine Bedürftigkeit nachweisen kann, etwa durch eine Bescheinigung des Amtes, bekommt Lebensmittel.

„Wir wollen den Supermärkten keine kostenlose Konkurrenz sein“, erläutert Tiesler, wer zur Tafel kommt, braucht die Hilfe. Damit es bei der Ausgabe gerecht zugeht, werden vor dem Beginn der Ausgabe Nummern gezogen. Für die Ausgabe zahlen die Kunden einen kleinen Betrag von 1,50 Euro und erhalten dafür die Versorgung für mehrere Tage. Um die gestiegenen Nutzerzahlen meistern zu können, werden dienstags und freitags Lebensmittel ausgegeben. Jedoch bekommt jeder nur einmal pro Woche etwas. Daher gibt es eine weiße und eine grüne Berechtigungskarte. Nur wer die für den Tag entsprechende Karte vorzeigt, kann sich eine Nummer holen.

Dankbarkeit erwarten die Helfer für ihre Arbeit nicht. „Viele halten die Tafel für selbstverständlich“, sagt Alfred Tiesler. Aber die Helfer sind Ehrenamtler, niemand bekommt dafür Geld.