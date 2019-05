Gross Vollstedt : Neue Königspaare beim Vogelschießen

Über 80 Kinder nehmen an den Wettkämpfen teil.

von shz.de

24. Mai 2019, 08:45 Uhr

Schnelligkeit, Geschicklichkeit und eine ordentliche Portion Glück konnten bei dem Vogelschießen in Groß Vollstedt in dem Wettkampf um die Königswürde wieder einmal äußerst hilfreich sein. Wie auch in den vergangenen Jahren bildete der traditionelle Umzug, der musikalisch vom Fanfarencorps FT Eider Büdelsdorf begleitet wurde, den Beginn der Nachmittagsveranstaltung.

Organisationsteam setzte auf Bewährtes

Über 80 Kinder und Jugendliche waren dieses Mal auf dem Sportplatz vor der Grundschule angetreten, um an den Wettspielen teilzunehmen. Während dabei alles auf den ersten Blick wie immer zu sein schien, gab es in diesem Jahr aber eine große Änderung. „Die Leiterin des Kindergarten, die in den Vorjahren immer die Organisation übernahm, hatte die Verantwortung abgegeben“, verriet Inga Naß, die nun zum neuen fünfköpfigen Organisationsteam gehört. Für die Gruppe eine Premiere. „Deshalb haben wir erst einmal geguckt, was hier immer gemacht wurde und was in anderen Gemeinden beliebt ist“.

Kai Eckhardt

Spaß stand im Vordergrund

Ob Dosenwerfen oder Shuffleboard, heißer Draht, Ringstechen auf dem Fahrrad oder Kugellabyrinth – insgesamt gab es zehn Spielstationen die die Teilnehmer zu meistern hatten. „Die Aufgaben waren zwar für alle gleich, dafür gab es bei den Jüngeren aber auch die eine oder andere Hilfestellung“, verriet Naß. Wichtig sei dabei doch, dass für alle der Spaß im Vordergrund stehe. Und da alle auch sämtliche Stationen mitnehmen mussten, hatten sie einiges zu tun. „Sonst waren es drei oder vier Aufgaben pro Altersstufe, mit denen sie immer ziemlich schnell durch waren“, ergänzt die Mitorganisatorin. Neu war ebenfalls, dass nur Kindergarten- und Schulkinder aus Groß Vollstedt eingeladen waren. Da die Gemeinde Warder ein eigenes Vogelschießen anbietet, hatte sie von sich aus auf eine Teilnahme verzichtet.