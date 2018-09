Hobby : Neue Halle bald fertig

Der Fockbeker Camping-Spezialist Hobby erweitert seine Produktionskapazitäten.

21. September 2018, 12:35 Uhr

Caravaning-Marktführer Hobby baut eine weitere Produktions- und Lagerhalle an seinem Stammsitz Fockbek. Bereits Anfang Oktober soll der 1,2 Millionen Euro teure Neubau bezugsfertig sein. Die Bauarbeiten laufen seit Anfang April – in direkter Nähe zum bestehenden Zentrallager. In der neuen Halle sollen Bug- und Heckbauanteile für Wohnwagen und Reisemobile weiterverarbeitet werden. Der Neubau sei für Hobby „ein enorm wichtiger Schritt“, so Produktionsleiter Stefan Lühe. Die angelieferten Teile müssten nicht mehr zwischengelagert werden. „Somit optimieren wir unsere Logistikabläufe und haben gleichzeitig mehr Lagerfläche.“