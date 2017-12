Fusion : Neue Gemeinde soll Stapel heißen

vergrößern 1 von 1 Foto: Montage: Yalim 1 von 1

Für die Gemeindevertreter war es eine fast einstimmige Entscheidung: Wenn man fusioniert, dann muss das nach Außen demonstriert werden. So sollen die neuen Ortsschilder die Aufschrift „Stapel – Kreis Schleswig-Flensburg“ tragen. Die von der Kreisverwaltung favorisierte Aufschrift „Norderstapel, Gemeinde Stapel – Kreis Schleswig-Flensburg“ fand keine Zustimmung. Passend dazu wird das ehemalige Amtsgebäude die Bezeichnung „Bürgerhaus Stapel“ tragen. Mit dem Bürgerhaus soll ein Begegnungszentrum für alle geschaffen werden. „Es stehen damit Räumlichkeiten für Veranstaltungen, kreative Angebote, Gesundheit, Sport und vieles mehr zur Verfügung“, zitierte Bürgermeister Rainer Rahn aus dem Nutzungskonzept.

Dazu gehört auch, wie vom Amt zugesagt, der Betrieb des Bürgerbüros bis mindestens Ende des Jahres 2022. Zentral untergebracht werden soll hier auch das Büro für die zukünftige Kirchengemeinde Stapelholm, der bis auf Friedrichstadt alle Gemeinden der Landschaft Stapelholm angehören. Bei Bedarf werden auch noch Räume für den örtlichen Kindergarten genutzt. Die Entgeltordnung sieht für die Nutzung als Standesamt eine Gebühr von hundert Euro vor und für öffentliche Veranstaltungen fallen 150 Euro an. Versammlungen, Sitzungen oder wiederkehrende Veranstaltungen werden mit einem Euro pro Teilnehmer veranschlagt. Gemeinnützige Veranstaltungen können von Gebühren befreit werden. Das Management soll bis zur Vollendeung der Fusion die Gemeinde Süderstapel übernehmen.

Im Zusammenhang mit der Fusion kommt es auch zur Änderung von Straßennamen, die in beiden Gemeinden vorhanden sind. Die Idee, beispielsweise eine der beiden Meiereistraßen in Alte Meiereistraße umzubenennen, wurde nach Einspruch durch die Rettungsleitstelle verworfen. Die Gefahr wurde als zu groß angesehen, dass es zu lebensbedrohlichen Situationen kommen könnte, wenn zum Beispiel ein Einsatzort nicht eindeutig zu identifizieren sei. So wird die Norderstapeler Meiereistraße auf Vorschlag eines Bürgers zukünftig Treenestraße heißen. Dafür wird die Süderstapeler Hauptstraße in Dorfstraße umbenannt. Die Bahnhofstraße wird durchgehend in Norderstapel beginnend bis nach Süderstapel hinein aufsteigend durchnummeriert. Alle Beschlüsse Bürgerhaus, Ortsschilder und Straßennamen betreffend müssen noch durch die Süderstapeler Gemeindevertretung zugestimmt werden. Auch wenn die anstehende Fusion an allen Ecken und Kanten durchschimmert: der Haushaltsentwurf für 2018 und die Unterstützung von Vereinen und Verbänden war dann doch originär Norderstapler Sache. Es wäre verwaltungstechnisch ein zu großer Aufwand, Mitte nächsten Jahres einen Haushalt für Stapel aus den beiden Haushalten Norder- und Süderstapel „zusammen zu basteln“, verlautete auf der Gemeindevertretersitzung. Da sei es einfacher, Ausgaben dem jeweiligen Verursacher und Nutznießer zu schreiben.

Die liquiden Mittel sind größtenteils zweckgebunden. Abwasserentsorgung und Kindergarten belasten die beiden Gemeinden mit insgesamt 214 000 Euro. „Wir schwimmen nicht im Geld“, erklärte der stellvertretende Bürgermeister Rolf Jöns. Das lässt sich auch für den Nachtragshaushalt 2017 sagen, der immerhin mit Rückgang der Gewerbesteuer und Erhöhung der Schulumlage ein Loch von rund 35 000 Euro verarbeiten musste. Die Haushalte und die Unterstützung der Vereine wurden einstimmig verabschiedet.