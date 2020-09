Kreis Rendsburg-Eckernförde : Neue Flächen für Windenergie – Bürger haben weniger Zeit zur Stellungnahme

Vierter Entwurf zum Regionalplan: Stellungnahmen können vom 24. September bis zum 23. Oktober abgegeben werden.

von Matthias Hermann

22. September 2020, 09:07 Uhr

Rendsburg | Wo dürfen neue Windkraftanlagen entstehen und wo nicht? Auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde beschäftigt dieses Thema seit mehreren Jahren die Politik. In der vergangenen Woche veröffentlichte die Landesregierung den vierten Entwurf zum Regionalplan, in dem die potenziellen Vorrangflächen für Windenergie verzeichnet sind. Es soll der finale Entwurf sein. Wieder besteht die Möglichkeit, sich als Person oder Gemeinde zu äußern – allerdings gibt es Veränderungen im Verfahren. Und auch die Flächen haben sich in einigen Fällen stark verändert.

Stellungnahme nur im Internet möglich

Dieses Mal wurde die Beteiligungsfrist deutlich verkürzt. Vom 24. September bis zum 23. Oktober besteht die Möglichkeit, Stellungnahmen zum Entwurf abzugeben, früher waren es mehrere Monate.

Wenn man bedenkt, dass für die Stellungnahme des Kreises beispielsweise die mehrere Verbände und Behörden, wie der Denkmal- und der Naturschutz gehört werden müssen, ist das schon eine Herausforderung. Volker Breuer, Fachdienstleiter Regionalplanung beim Kreis

Nach der Beratung im Regionalentwicklungsausschuss müsse es dann noch eine Kreistagssitzung innerhalb der Frist geben, um die Stellungnahme zu beschließen. Doch nicht nur beim Kreis, auch für die ehrenamtlichen Vertreter der Gemeinden und Städte sei der Zeitplan eng gestrickt und bedürfe einer logistischen Meisterleistung.

Insgesamt werde beim Kreis allerdings mit weniger Stellungnahmen, als bei den letzten Entwürfen gerechnet. Beim dritten Entwurf waren es am Ende acht dicke Bände gewesen, dieses Mal besteht nur die Möglichkeit, sich im Internet zu äußern. Und es dürfen nur Stellungnahmen zu den Windkraftvorrangflächen abgegeben werden, die sich im Vergleich zum dritten Entwurf verändert haben.

17 veränderte Vorrangflächen im Kreis

Doch das ist im Kreis in immerhin 17 Gebieten der Fall. Zahn davon liegen im einstelligen Hektarbereich, in vier Fällen deutlich darüber. Auf dem Gebiet der Gemeinde Dörphof wurde eine rund 51,6 Hektar große Fläche neu ausgewiesen.

Vorrangflächen

Die Vorrangflächen für Windenergie werden nach bestimmten harten und weichen Kriterien ausgewählt. So dürfen diese sich zum Beispiel nicht in bebauten Ortsflächen oder Naturschutzgebieten befinden.

Das Problem beim Abstand zu Wohnhäusern liegt in der Zersiedlung des Landes.

Ziel ist es, zwei Prozent des Landes als Vorrangfläche für Windkraft auszuweisen. Bis Ende des Jahres soll der Plan dafür stehe.

Dass ein Gebiet als Vorrangfläche ausgewiesen wird, bedeutet nicht, dass dort automatisch ein Windpark entsteht. Sie ist lediglich für diesen Zweck vorgesehen.

Auch zwischen Loose und Waabs ist ein 64,8 Hektar großes Areal dazugekommen. In Sehestedt ist eine 32,6 Hektar große Vorrangfläche im Vergleich zum dritten Entwurf dazugekommen. Diese war allerdings schon im zweiten Entwurf ausgewiesen. Die größte Fläche ist zwischen Gnutz und Timmaspe dazugekommen. Hier wurde ein 180 Hektar großes Vorranggebiet komplett neu ausgewiesen.

Veränderung bei Repowering-Flächen

Neuerungen gab es auch im Bereich der sogenannten Repowering-Flächen. Hier dürfen lediglich Windkraftanlagen gebaut werden, die als Ersatz für alte dienen. Für jeden Neubau, müssen zwei Altanlagen weichen. Dadurch sollen die Windräder räumlich stärker konzentriert werden. Im Bereich Nortorf/Gnutz/Timmaspe wurde eine solche Repowering-Fläche im neusten Entwurf nun allerdings als normale Vorrangfläche ausgewiesen. Demnach besteht auch hier die Möglichkeit zu einer Stellungnahme.

Bis Ende des Jahres soll Regionalplan stehen

Dass der Zeitplan so knapp bemessen wurde hat Gründe: Bis zum Jahresende soll der neue Regionalplan des Landes stehen. Denn dann läuft das Moratorium zum Neubau von Windkraftanlagen aus.