Pläne in Elsdorf-Westermühlen : Neubau soll Treffpunkt für die Feuerwehr und die Dorfgemeinschaft werden

Das Projekt wurde in der Sitzung der Gemeindevertreter vorgestellt.

von Helma Piper

01. Juni 2020, 16:12 Uhr

Die Gemeinde Elsdorf-Westermühlen soll einen neuen Treffpunkt für das Dorf bekommen. Weil es schwierig war, Fördermittel für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses zu erhalten, soll die Nutzung des Gebäudes nun breiter aufgestellt werden. Das gab Bürgermeister Udo Wessolowski in der jüngsten Gemeindevertretersitzung bekannt.

Nach den Plänen wird ein Multifunktionsgebäude mit neuem Feuerwehrgerätehaus auf dem Grundstück gegenüber dem jetzigen Feuerwehrgerätehaus gebaut. Das Gebäude werde eine Fahrzeughalle für zwei Feuerwehrfahrzeuge sowie einen Gemeinschaftsraum für Schulungen, Ausschusssitzungen, Seniorenkaffee und ähnliches erhalten. Der Gebäudekomplex „alter Kindergarten/Bauhof“ soll dafür abgerissen werden. Die Gemeindevertreter beschlossen, dass Architekturbüros Angebote abgeben sollen.

Außerdem gaben die Vertreter in der Sitzung grünes Licht für die Arbeiten an der sanierungsbedürftigen Sporthalle. An der maroden Außenfassade soll eine Wand neu verschalt werden. Auch in das Freibad wird investiert. Ein Planungsbüro wird beauftragt, konkrete Vorschläge für die Sanierung vorzulegen und die Ausschreibung vorzubereiten.

Für den Bebauungsplan „Wohnbebauung südlich Forstweg/westlich Heischkoppel“ stimmten die Gemeindevertreter für die Erschließung und Vermarktung der 15 bis 17 Grundstücke für Ein- und Doppelhäuser.

Den 60 Kindergartenplätzen stehen ab Sommer 70 Kinder gegenüber. Der Gemeinderat beschloss, die Einrichtung einer Kleingruppe, die ihren Raum im jetzigen Mitarbeiterzimmer bekommt. Es wird eine neue Erzieherstelle geschaffen. Für die Betriebskostenfinanzierung des defizitären Friedhofs der Kirchengemeinde Hamdorf wurde eine Lösung gefunden. Künftig gibt es einen Beirat mit Mitgliedern aus den Gemeinden und der Kirchengemeinde, um Entscheidungen zu treffen und Defizite zu minimieren.