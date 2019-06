Naturschauspiel am Bistensee

Gute Reviere sind rar und werden von Höckerschwänen verteidigt. Brutzeit auch bei den Blässhühnern.

06. Juni 2019, 09:56 Uhr

Bistensee | Die Brutzeit der Wasservögel läuft derzeit auf Hochtouren. Während viele Enten bereits kleine Küken führen, sitzen die Blässhühner am Bistensee noch auf ihren Gelegen. Gut getarnt im Schilf bauen sich die zur Familie der Rallen gehörenden Wasservögel eine Burg aus vorjährigen Halmen und abgestorbenen Wasserpflanzen. Der Bestand der Blässhühner wird auf 50 bis 150 Brutpaare im nordwestlichen Bereich der Hüttener Berge geschätzt. Während das Weibchen brütet, heißt es für die männlichen Vertreter der heimischen Wasservögel, das Nest nach besten Kräften zu verteidigen. Nach einer Brutdauer von rund 24 Tagen schlüpft der Nachwuchs aus dem Ei.

Nur etwa einen Tag lang bleiben die Jungtiere im Nest, dann verlassen sie es und folgen den Eltern auf das Wasser. Blässhühner sind nämlich Nestflüchter.

Auch Höckerschwäne lassen sich am Bistensee beobachten. Das Weibchen legt fünf bis acht Eier in ein großes Nest aus Pflanzenresten, das in der Nähe von Gewässern gebaut wird. Bis zu 20 Paare werden in den Hüttener Bergen erwartet, sodass schon einmal mehrere Reviere an einem Gewässer beheimatet sein können. Dabei bieten sich imposante Szenen, wenn zum Beispiel ein Höckerschwan auf der anderen Seite des Sees einen Eindringling entdeckt. Nach kurzem Zögern setzt der Schwan seinen wuchtigen Körper in Bewegung und flattert, über das Wasser laufend, auf den fremden Artgenossen zu. Der gesenkte Kopf soll dem Eindringling dabei unmissverständlich klar machen, dass dieses Revier bereits besetzt ist.