Aktionen im Naturpark Aukrug : Naturerlebnisse im Mai für kleine Entdecker

Raus in die Natur und etwas erleben. Im Monat Mai bieten zahlreiche Aktionen diese Möglichkeit.

Mariel kescherte eine Kaulquappe und Charlotte zusammen mit Max einen Stichling. Mit großer Begeisterung erkundeten Zweitklässler der Privatschule Gnutz die Lebewesen in einem Teich in der Feldmark. Über die Schulter schauten ihnen dabei Vertreter einer landesweiten Veranstaltergemeinschaft – denn in Gnutz fiel der Startschuss für den „Aktionsmonat Naturerlebnis“, der auch speziell für Kita und Schule Veranstaltungen anbietet.

„Grasfrösche wachsen im Wasser auf und können dann als Erwachsene auch übers Land hüpfen.“ Inka Harms zur Metamorphose vom Kiemen- zum Lungenatmer

„Wir lassen jetzt alle Tiere wieder frei!“, ordnete Inka Harms vom Verein Naturpark Aukrug nach zweieinhalb Stunden emsigen Kescherns an. Bevor die Zweitklässler der Gnutzer Privatschule ihre Beute in den Teich und den angrenzenden Bach zurücksetzten, hatten die Kinder Gelegenheit, die Amphibien und Insekten vorzustellen, die sie gefangen und mit Unterstützung von Inka Harms bestimmt hatten. Charlotte und Max ging ein dreistachliger Stichling ins Netz. Mariel präsentierte die Kaulquappe eines Grasfroschs. Zum Fischegel, den Janus aufgespürt hatte, wusste die Umweltpädagogin mitzuteilen, dass „er sich mit einem Saugmechanismus für mehrere Wochen an einen Fisch festmacht und dann so viel Blut aufnimmt, dass er anschließend ein Jahr ohne Nahrung auskommt.“

Hans-Jürgen Kühl

Zweitklässler Tibo hatte zu seinen Köcherfliegenlarven bereits in Erfahrung gebracht, dass „die Köcherfliegen aus kleinen Steinen oder was sie gerade da haben, für ihre Larven Schutzwälle gegen Fressfeinde bauen.“ Rukiye präsentierte stolz eine Mückenlarve und Thorleif eine Libellenlarve.

Hans-Jürgen Kühl

„Wir werden in den nächsten beiden Unterrichtsstunden darüber sprechen, was diese Tiere fressen und wie lange sie leben“, kündigte Sachkunde-Lehrerin Zhiyuan Gao an. „So eine Live-Exkursion ist viel besser, als sich Naturbilder im Klassenraum anzugucken – was sie heute hier erlebt und gefangen haben, werden unsere Kinder nie vergessen.“

Knapp 200 Experten sind bei über 700 Veranstaltungen in den kommenden vier Wochen als Exkursionsführer im Einsatz. Exklusiv für Kitas und Schulen gibt es in diesem Jahr 256 kostenfreie und speziell für Kinder zugeschnittene Angebote. Inka Harms vom Verein Naturpark Aukrug wird noch vier weitere Exkursionen des Aktionsmonats betreuen: eine Wanderung an der Bünzau in Aukrug mit Kita-Kindern aus Rickert am Dienstag, 7. Mai, eine Familienexkursion an die Bünzau am Donnerstag, 9. Mai, ein Kescher-Abenteuer mit Kita-Kindern aus Aukrug am 14. Mai und eine Waldexkursion mit den Mädchen und Jungen des Gnutzer Kindergartens am 16. Mai.

Die Keschertour mit Inka Harms war ein Paradebeispiel dafür, was der „Aktionsmonat Naturerlebnis“ bezwecken soll. Anne Benett-Sturies vom Bildungszentrum für Natur, Umwelt und ländliche Räume diagnostizierte eine um sich greifende „Wissens-Erosion“: „Die Kenntnisse darüber, was am Wegesrand kreucht und fleucht, gehen immer mehr verloren.“ Genau da sollen die mehr als 700 Veranstaltungen des Aktionsmonats Abhilfe schaffen. Wenn man die „Urlust“ (Benett-Sturies), im Wonnemonat Mai durch Wald und Feld zu wandern, mit einem Besuch der vielfältigen Veranstaltungen verbinde, könne man seinem „Naturerlebnis ein bisschen mehr Tiefgang“ verleihen, befand die Bildungszentrums-Leiterin in ihrer Eröffnungsansprache. Die Naturparke seien „Schatzkisten, die es sich zu erkunden lohnt“. Mit dem „Aktionsmonat Naturerlebnis“ wolle man außerdem „eine Plattform für die zahlreichen, zum großen Teil ehrenamtlich Engagierten im Bereich des Naturerlebens“ schaffen.

Das gesamte Programm