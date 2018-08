Camping-Varianten : Nah an der Natur - mit und ohne Luxus

Die Natur ist ganz nah und die Camper sind mittendrin. Campen liegt im Trend. Vom einfachen Zelt bis zum komfortablen Hausboot gibt es viele Varianten. Die Landeszeitung stellt einige davon vor.

von Redaktion Rendsburg

22. August 2018, 17:11 Uhr



Ahlefeld-Bistensee: Idylle für Dauercamper





Gelegen am schönen Bistensee, mitten im Landschaftsschutzgebiet, befindet sich der Campingplatz der Familie Jarck. In dritter Generation führt Thorsten Jarck den Familienbetrieb in Ahlefeld-Bistensee, der überwiegend von Dauercampern genutzt wird. Viele kommen schon seit Jahrzehnten zum Bistensee und lassen ihr mobiles Zuhause bei der Abreise gleich für das kommende Jahr stehen.

So auch Brigitte und Gerd Wöbke. Zum Dauercampen hat sie der zunehmende Verkehr gebracht. Früher seien sie noch viel gereist, doch das ist vorbei, sagt Brigitte Wöbke: „Das ist doch grauenhaft, was da an Lastern und Wohnwagen unterwegs ist. Also dazu haben wir keine Lust mehr.“ Seit 26 Jahren besuchen sie ihren „Bieestsee“. Im Vorbeifahren entdeckten sie zufällig das zauberhafte Gewässer. Mit seinem Fischreichtum und üppigen Schilfbewuchs an den Ufern bietet es zahlreichen Tierarten eine ideale Schutzzone. Kormorane jagen über das Wasser und tauchen nach Fischen, Insekten schwirren durch die Luft. Die umliegende Endmoränenlandschaft mit ihren Buchenwäldern tut ihr übriges, um das Naturerlebnis zu vervollkommnen. Ideal für alle, die Ruhe in der Natur suchen. Doch der wahre Reiz des 150 Hektar großen Sees liegt für das Ehepaar ganz woanders. Die leidenschaftlichen Segler sind mit ihrem Boot häufig auf dem Wasser. „Manchmal haben wir den See ganz für uns alleine“, sagt Brigitte Wöbke und lächelt. „Es ist die pure Erholung“, sagt Gerd Wöbke und ergänzt: „Wenn man morgens am Steg mit Seeblick frühstücken kann und das Wetter so schön ist, wie in diesem Sommer, das ist natürlich ideal.“



„Naturist ist Naturist. Das ist nackt.“





Nackt Campen, wo gibt es denn sowas? Bei den Naturisten am Flemhuder See können alle Mitglieder des Vereins auf dem Gelände mit Wohnwagen oder Zelt campen und dabei nackt sein, wann sie wollen. Auch Gäste sind willkommen, „aber natürlich wird niemand gezwungen sich auszuziehen“, sagt die Vorsitzende. „Wir wollen ja niemanden verschrecken“. Gerade in diesem Jahr gab es viel Zulauf.

Die Vorsitzende Margit Döhring-Raschkewitz und ihr Mann Michael Raschkewitz sind selbst seit über 20 Jahren dabei. „Das ist Freiheit“ und „ein ganz anderes Leben - in der Wohnung ist man immer eingesperrt, hier kommt man raus und ist direkt in der Natur“, sagt das Pärchen über seine Leidenschaft.

Laut Michael Raschkewitz hat das „Nackt-Campen“ neben dem naheliegenden Freiheitsaspekt noch einen weiteren Vorteil. Es stärkt die Gesundheit. „Ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal Schnupfen, Husten oder Heiserkeit hatte“. Für Einsteiger haben die beiden zwei wichtige Tipps auf Lager. Erstens: Immer ein Handtuch dabei haben, damit „man sich nicht mit dem nackten Hintern auf die Bank setzen muss“ und zweitens: Eincremen nicht vergessen. Gerade die Bereiche des Körpers, die sonst nicht so viel an die Sonne kommen sind sehr anfällig für einen Sonnenbrand.



„Neu Bum’s Dorf“ am Borgdorfer See





„Es ist schön hier, und ich vermisse nichts“, sagt Brigitte Bohmsach. Sie und ihr Mann Wolfgang Bohmsach wohnen seit Oktober 2017 in einem Mobilheim. Einen anderen Wohnsitz hat das Ehepaar nicht. Ein wichtiger Pluspunkt ist für sie das freundschaftliche Verhältnis zwischen den Nachbarn: „Wir sitzen häufig zusammen und grillen beispielsweise gemeinsam“. In den Urlaub fahren sie in der Regel nicht, erklärt Brigitte, denn „das hier ist Urlaub“.

Das Gelände des See Campingplatzes Bum befindet sich im Naturpark Westensee und hat einen direkten Zugang zum Borgdorfer See. Auf dem Gelände kann das ganze Jahr über gecampt werden und einige haben dort sogar ihren festen Wohnsitz angemeldet. Das geht auf diesem Campingplatz nicht nur als Dauercamper in einem Wohnwagen, sondern auch in einem sogenannten Mobilheim. Auf einer Fläche von höchstens 40 Quadratmetern gibt es dort alles, was man zum Wohnen braucht. Allerdings auf Rädern: Küche, Bad, Wohn-, Schlaf- und Gästezimmer.

„Der Trend geht zu den Mobilheimen“, berichtet der Campingplatzbetreiber Kurt Ulrich. Da er auf seinem 17 Hektar großen Gelände noch freie Plätze hatte, kam ihm die Idee, diesen mit etwas Besonderem zu nutzen. Daraufhin entstand das Mobilheimdorf, das sich selbst den Namen „Neu Bum’s Dorf“ gegeben hat. Das Bum-Camping hat seinen Namen den Gründern aus den 70ern zu verdanken: Aus Bredenbek und Möller wurde kurz Bum.



Bootsmann: Luxus an der Eider





Eine etwas andere Form des Campens gibt es bei der Bootsmann-Lodge in Breiholz. Das Gelände bringt mit seiner Lage viele Möglichkeiten mit. Ein Platz, der direkt an das grüne, schilfumsäumte Ufer der Eider grenzt und Camping mit Blick auf das Wasser bietet. Die Idee der Eigentümer Birgit Stotz und Thomas Thede: Nächtigen in Hausbooten und sogenannten Rumfässern.

Die vier Rumfässer in denen nicht viel mehr als ein Doppelbett, ein Tisch mit zwei Bänken und eine Flasche Weißwein Platz finden, haben - auch durch den Blick auf die Eider - eine besondere Romantik. Den Namen haben die Rumfässer ihrem Aussehen zu verdanken, auch wenn sie größer sind als die meisten ihrer Namensvetter. Noch mehr Platz bieten die zwei Hausboote mit einer Fläche von jeweils 40 Quadratmetern. Dabei handelt es sich um zugelassene Sportboote, auch wenn sie nicht danach aussehen und momentan nicht als solche genutzt werden. Sie besitzen eher die Optik eines Hauses und dienen als „Ferienwohnungen auf dem Wasser“, sagt die Eigentümerin Birgit Stotz. Ein kleines Highlight ist das über die gesamte Fläche reichende Sonnendeck.

Das Ehepaar Melanie und Jean-Pierre Bargsten nutzt die Hausboote schon das zweite Mal. Diesen Sommer verbringen sie fünf Tage auf der „Märta“, und wissen um die Vor- und Nachteile. „Man hat seinen Luxus“, sagt Jean-Pierre, „aber wir haben trotzdem unsere Ruhe und wenn wir wollen, können wir jederzeit direkt in die Eider springen“. Aber ganz allein sei man doch nie, ergänzt Melanie. Denn „wer Angst vor Spinnen hat, der hat hier ein kleines Problem“, erklärt sie und lacht mit einem Blick auf die Insekten, die sich in Ufernähe wohlfühlen.Keine Angst vor kleinen Tieren dürfen auch jene Camper nicht haben, die mit dem Zelt unterwegs sind. Diese ursprünglich Variante steht im Gegensatz zum Glamping (= glamouröses Camping) und wird immer seltener.



Ungebunden mit dem Zelt





Mareike Schwardt aus Itzehoe bevorzugt nach wie vor das Zelt. „Ich bin seit Jahren begeisterte Camperin“, verrät die alleinerziehende Mutter der sechsjährigen Sofia. Die beiden waren für ein verlängertes Wochenende auf dem Campingplatz am Borgdorfer See zu Gast. „Das Zelt ist schnell auf- und abgebaut und lässt sich gut im Auto verstauen“, fügt die 29-Jährige an. So sei man ungebunden und könne auch kurzfristig durchstarten. Für ihre Touren, auf denen sie Ziele in ganz Schleswig-Holstein bereist, genau das Richtige.